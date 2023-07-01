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Тема дняВ Новосибирске на три дня перекроют дороги у ЛДС
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На левом берегу Новосибирска на три дня ограничат движение транспорта — карта перекрытых улиц

В городе пройдет веломарафон

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На период проведения соревнований парковка на этом участке также будет запрещена

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В Новосибирске 5, 6 и 7 июля ограничат движение транспорта рядом с новой Ледовой ареной. В эти дни в городе пройдут соревнования по велосипедному спорту памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги, Александра Шабалдина. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

Как пояснили в муниципалитете, с 09:00 до 18:00 для движения транспорта будет перекрыт участок от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и далее вдоль Ледовой арены до улицы Немировича-Данченко.

Ограничения продлятся с 5 по 7 июля

Ограничения продлятся с 5 по 7 июля

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В 1973 году во время веломарафона перед колонной спортсменов внезапно возник грузовик с прицепом, у которого, как выяснилось позже, отказали тормоза. Чтобы спасти велосипедистов, инспекторы Дмитрий Байдуги и Александр Шабалдин поставили свой автомобиль на пути многотонной машины. В результате столкновения оба погибли. В память о героях каждое лето в области проходят соревнования велосипедистов.

Ранее в Новосибирске состоялся «ЗаБег.РФ» — по центральным улицам города пробежались сотни горожан. В этом году полумарафон состоялся в седьмой раз.

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ВеломарафонОграничение движенияНовосибирск
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