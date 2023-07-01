На левом берегу Новосибирска на три дня ограничат движение транспорта — карта перекрытых улиц

В Новосибирске 5, 6 и 7 июля ограничат движение транспорта рядом с новой Ледовой ареной. В эти дни в городе пройдут соревнования по велосипедному спорту памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги, Александра Шабалдина. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.
Как пояснили в муниципалитете, с 09:00 до 18:00 для движения транспорта будет перекрыт участок от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и далее вдоль Ледовой арены до улицы Немировича-Данченко.
В 1973 году во время веломарафона перед колонной спортсменов внезапно возник грузовик с прицепом, у которого, как выяснилось позже, отказали тормоза. Чтобы спасти велосипедистов, инспекторы Дмитрий Байдуги и Александр Шабалдин поставили свой автомобиль на пути многотонной машины. В результате столкновения оба погибли. В память о героях каждое лето в области проходят соревнования велосипедистов.
Ранее в Новосибирске состоялся «ЗаБег.РФ» — по центральным улицам города пробежались сотни горожан. В этом году полумарафон состоялся в седьмой раз.