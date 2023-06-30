В Новосибирске изменят маршрут проходящего через площадь Труда автобуса — что произошло

В Новосибирске изменят схему движения автобуса №5. Об изменениях в работе транспорта сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



В сообщении указано, что маршрут скорректируют с 1 июля «до особого распоряжения». Изменения в движении автобуса связаны с производством работ на площади Труда в рамках строительства четвертого моста в Новосибирске.

