В Новосибирске изменят маршрут проходящего через площадь Труда автобуса — что произошло

В Новосибирске изменят схему движения автобуса №5. Об изменениях в работе транспорта сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В сообщении указано, что маршрут скорректируют с 1 июля «до особого распоряжения». Изменения в движении автобуса связаны с производством работ на площади Труда в рамках строительства четвертого моста в Новосибирске.
По информации мэрии Новосибирска, в направлении от улицы Демьяновской до Планировочной маршрут будет проходить по действующей схеме. Изменения ожидаются при движении автобуса в обратном направлении.
Так, общественный транспорт будет двигаться от улицы Планировочной до площади Труда, после чего отправится на площадь Энергетиков. Маршрут общественного транспорта пройдет по проезду Энергетиков до дома №5, где автобус выполнит разворот и отправится на площадь Труда, улицы Широкую и Троллейную.
— Экипажи маршрута № 5 информируют пассажиров о внесенных временных изменениях. МКУ «ЦУГАЭТ» организует диспетчерское руководство, контроль работы маршрута и учет рейсов с учетом изменений, — укахано в сообщении.
По данным ЦУГАЭТ, автобусный маршрут №5 проходит от остановки «Дюканова» до остановочного пункта «Поселок Северный».
Ранее НГС сообщал, что из аэропорта Толмачево до Новосибирска начали курсировать автобусы с USB-зарядкой в креслах.