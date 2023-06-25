«Выходил на связь, подъезжая к Новосибирску»: водитель «Киа-Рио» пропал по дороге в Удмуртию

В Новосибирске ищут
О происшествии сообщили в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте». В сообщении указано, что инцидент произошел
— Выехал на автомобиле «Киа-Рио» черного цвета из Томска через объездную на Омск (Новомосковский тракт) в Удмуртию. Последний раз выходил на связь, подъезжая к Новосибирску, — сообщили в поисковом отряде.
Рост Василия — 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые. Местонахождение мужчины неизвестно.
Накануне стало известно о том, что в Новосибирске пропала