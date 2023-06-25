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Тема дняВ Новосибирске ищут водителя «Киа-Рио»
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«Выходил на связь, подъезжая к Новосибирску»: водитель «Киа-Рио» пропал по дороге в Удмуртию

Мужчину ищут волонтеры

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Инцидент произошел 21 июня

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В Новосибирске ищут 69-летнего Василия Дементьева. Мужчина выехал на автомобиле из Томска и пропал вблизи Новосибирска.

О происшествии сообщили в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте». В сообщении указано, что инцидент произошел 21 июня.

— Выехал на автомобиле «Киа-Рио» черного цвета из Томска через объездную на Омск (Новомосковский тракт) в Удмуртию. Последний раз выходил на связь, подъезжая к Новосибирску, — сообщили в поисковом отряде.

Рост Василия — 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые. Местонахождение мужчины неизвестно.

Накануне стало известно о том, что в Новосибирске пропала 15-летняя девочка. Она вышла из школы, но домой не пришла.

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