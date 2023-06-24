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«Вышла из школы, но домой не пришла»: в Новосибирске пропала 15-летняя девочка

Инцидент произошел в Заельцовском районе

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Подросток пропала 23 июня

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В Новосибирске волонтеры ищут 15-летнюю девочку Мишель. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», подросток пропала накануне.

По данным волонтеров, инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Специалисты также сообщили подробности исчезновения девочки.

— Вышла из школы, но домой не пришла, — указано в сообщении.

Рост Мишель — 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Подросток одета в черную кофту, бежевые брюки и белые кроссовки. Несовершеннолетняя носит очки.


В начале июня в Новосибирске пропала 19-летняя девушка. Она ушла из дома 7 июня.

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