«Вышла из школы, но домой не пришла»: в Новосибирске пропала 15-летняя девочка

В Новосибирске волонтеры ищут 15-летнюю девочку Мишель. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», подросток пропала накануне.
По данным волонтеров, инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Специалисты также сообщили подробности исчезновения девочки.
— Вышла из школы, но домой не пришла, — указано в сообщении.
Рост Мишель — 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Подросток одета в черную кофту, бежевые брюки и белые кроссовки. Несовершеннолетняя носит очки.
В начале июня в Новосибирске пропала 19-летняя девушка. Она ушла из дома 7 июня.