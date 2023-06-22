На Владимировской произошло ДТП с тремя седанами — видео лобового столкновения

22 июня на улице Владимировской столкнулись три автомобиля, видеозапись ДТП опубликовал паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».
— Водитель белого седана поворачивает на перекрёстке налево на жёлтый свет светофора, в это же время навстречу ему по прямой летит водитель чёрного седана, который в результате столкновения въехал в третий седан, — анализирует ДТП «АСТ-54».
22 июня в Искитимской районе случилась похожая авария: от столкновения с Toyota Nissan отлетел на встречную полосу движения, где в него въехал Ford. Пострадавших доставали ломом из покорёженных машин.
На момент публикации материала городской отдел пропаганды ГИБДД транспортное происшествие на Владимировской не комментировал.
22 июня на трассе в Искитимском районе, недалеко от села Лебедевка случилось жесткое ДТП. Пострадал мужчина и несовершеннолетняя девочка