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На Владимировской произошло ДТП с тремя седанами — видео лобового столкновения

Белый седан после лобового столкновения с черным отлетел в третий автомобиль

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Автомобили столкнулись на высокой скорости

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22 июня на улице Владимировской столкнулись три автомобиля, видеозапись ДТП опубликовал паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».

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Третий автомобиль пострадал в ДТП в статичном положении

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

— Водитель белого седана поворачивает на перекрёстке налево на жёлтый свет светофора, в это же время навстречу ему по прямой летит водитель чёрного седана, который в результате столкновения въехал в третий седан, — анализирует ДТП «АСТ-54».

22 июня в Искитимской районе случилась похожая авария: от столкновения с Toyota Nissan отлетел на встречную полосу движения, где в него въехал Ford. Пострадавших доставали ломом из покорёженных машин.

На момент публикации материала городской отдел пропаганды ГИБДД транспортное происшествие на Владимировской не комментировал.

22 июня на трассе в Искитимском районе, недалеко от села Лебедевка случилось жесткое ДТП. Пострадал мужчина и несовершеннолетняя девочка

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