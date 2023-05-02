«Очередь расписана на 2–3 дня вперед»: новосибирские водители застряли на шиномонтажках — сколько им придется ждать

— Объехал несколько шиномонтажек, хотел «переобуться», но везде огромные очереди. В некоторых местах принимают только по записи, а если и принимают в порядке живой очереди, то пришлось бы ждать минимум часа три-четыре. В итоге решил попробовать записаться, как оказалось, и тут очередь расписана на 2–3 дня вперед, — рассказал читатель НГС Александр.

