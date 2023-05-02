«Очередь расписана на 2–3 дня вперед»: новосибирские водители застряли на шиномонтажках — сколько им придется ждать

В Новосибирске полным ходом идет этап перехода с зимних шин на летние, а потому водители выстроились в очереди шиномонтажки. Однако, чтобы сменить резину на своем автомобиле, людям приходится по несколько часов стоять в очереди или записываться в салон заранее.
— Объехал несколько шиномонтажек, хотел «переобуться», но везде огромные очереди. В некоторых местах принимают только по записи, а если и принимают в порядке живой очереди, то пришлось бы ждать минимум часа три-четыре. В итоге решил попробовать записаться, как оказалось, и тут очередь расписана на 2–3 дня вперед, — рассказал читатель НГС Александр.
Корреспондент НГС позвонил в несколько шиномонтажек города, чтобы выяснить, как там обстоят дела с очередями. Как оказалось, подобная ситуация возникла во многих автомастерских.
— Очередь расписана полностью на сегодня и завтра. Мы работаем только по предварительной записи. Цена на смену резины зависит от размера шин, нижняя планка — 1300 рублей, — пояснила оператор салона LEVEL.
— Очередь расписана на три дня вперед. Мы принимаем только по записи, чтобы к нам попасть, можно позвонить по телефону, забронировать время на сайте или лично подъехать в салон. Цена на «переобувку» зависит от диаметра колеса, ну нижняя планка — 1350 рублей, — пояснила оператор салона «Резиновая подкова» Юлия.
Но в некоторых автомастерских не заметили больших очередей.
— Расскажу в двух словах. Очередей мы особо не наблюдаем, так как у нас работает 6 постов и около 15 сотрудников, поэтому скопления нет. Если в одном из филиалов возникает большая очередь, то перенаправляем водителей в другое наше отделение. Работаем мы в порядке живой очереди, — рассказал сотрудник шиномонтажной мастерской «АвтоMощь».
Ранее новосибирцы выстраивались в огромные очереди на автомойки. Чтобы помыть свой автомобиль, людям приходится ждать несколько часов.