«Везде живая очередь из 4–5 машин»: новосибирские водители застряли на автомойках — сколько им придется ждать

— Желающих достаточно много. Мы принимаем как в порядке живой очереди, так и по записи. Если в порядке живой очереди, то клиентам приходится ждать несколько часов. По записи у нас расписано все до конца вторника, — пояснили в салоне.



Ранее новосибирцы вытраивались в огромные очереди, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю. Чтобы попасть к мастеру, водителям приходилось стоят в очередях по несколько часов.

