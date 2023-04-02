«Везде живая очередь из 4–5 машин»: новосибирские водители застряли на автомойках — сколько им придется ждать

В Новосибирске водители выстроились в очереди на автомойки после установления плюсовых температур. Однако, чтобы помыть свой автомобиль, людям приходится по несколько часов стоять в очереди или записывать в салон заранее.
— Обзвонила пять или шесть автомоек. Везде живая очередь из 4–5 машин, по предварительной записи не берут: на неделю вперед все расписано. Только вживую. Простояла около часа. Пока сидела ждала на мойке, диспетчеру без конца звонят, чтобы спросить об очереди и записи, каждые три минуты, — рассказала читательница НГС.
Журналист НГС позвонил в несколько автомоек города, чтобы выяснить, как там обстоят дела с очередями. Как оказалась, подобная ситуация с очередями возникла по всему городу.
— Действительно, очередь есть. Много людей звонят и просто подъезжают. Сейчас мы в основном принимаем по записи, очередь расписана на день вперед. Но есть и те, что ждут в порядке живой очереди, — сообщили НГС в автомойке «Genesis Premium».
А, к примеру, в автомойке «SPAавто» на Красном проспекте нам сообщили, что записаться к ним можно только на среду, так как остальные дни уже заняты.
— Желающих достаточно много. Мы принимаем как в порядке живой очереди, так и по записи. Если в порядке живой очереди, то клиентам приходится ждать несколько часов. По записи у нас расписано все до конца вторника, — пояснили в салоне.
Ранее новосибирцы вытраивались в огромные очереди, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю. Чтобы попасть к мастеру, водителям приходилось стоят в очередях по несколько часов.