Новосибирцы бросились менять резину на машинах при виде снега — показываем очереди и цены

— Всегда людям советуем заблаговременно подготавливать автомобили к сезону. Лишняя неделя езды на шипах по асфальту особо никак не скажется ни на шинах, ни на езде, а попасть впросак в гололед можно в любой день при любых заморозках. Записываться нужно заблаговременно, потому что у нас всегда люди ждут последнего момента, и начинается шквал звонков и записей, — говорит руководитель розничной сети компании «ЗАПАСКА» Станислав Иванченко.

