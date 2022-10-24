Новосибирцы бросились менять резину на машинах при виде снега — показываем очереди и цены
Часть водителей перешла на зимние колеса еще во время первого снега в сентябре
В Новосибирске начался финальный этап перехода с летних шин на зимние — накануне в городе пошел снег, а прогноз погоды обещает устойчивую минусовую температуру утром и вечером. Часть водителей перешла на зимние колеса еще во время первого снега в сентябре, но основная масса меняет резину в третьей декаде октября.
— Всегда людям советуем заблаговременно подготавливать автомобили к сезону. Лишняя неделя езды на шипах по асфальту особо никак не скажется ни на шинах, ни на езде, а попасть впросак в гололед можно в любой день при любых заморозках. Записываться нужно заблаговременно, потому что у нас всегда люди ждут последнего момента, и начинается шквал звонков и записей, — говорит руководитель розничной сети компании «ЗАПАСКА» Станислав Иванченко.
На представленных фото видно, как водители выстраиваются в очереди на шиномонтажках, чтобы поменять резину.
НГС каждый сезон фиксирует цены на эту услугу и отмечает планомерный их рост. Так, год назад стоимость замены покрышек массового 16-го размера под ключ составляла 1600 рублей в компании «Колесити» и 1960 рублей в компании FIT SERVICE. Сейчас это 1900 рублей и 2560 рублей. Придорожные же сервисы берут за 16-е колеса 1500–1800 рублей.
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