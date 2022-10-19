Совсем немного осталось до перехода на зимнюю резину — давайте сегодня поговорим о шинах китайского производства. Все мы знаем, что качество китайских автомобилей в последнее время повысилось, повысилась и лояльность потребителей. А что с шинами? Действительно ли «китай» дешевле и какие марки можно выбирать смело, а какие лучше не рассматривать — подробнее в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Новый (или даже более-менее свежий автомобиль) с недавних пор стал настоящей роскошью, роскошью стали и новые шины. К примеру, чтобы купить на кроссовер комплект шипованной резины 18-го размера от известного бренда, нужно порядка
Размер 205/55/R16, цены сервисов «Колесити» и «Сибирь-Колесо»:
- Nokian Hakkapeliitta 8 — было 6060 рублей, стало 8190;
- Nokian Hakkapeliitta 9 — было 7490 рублей, стало 9840;
- Bridgestone Ice Cruiser 7000 — было 6040 рублей, стало 6580;
- Nokian Nordman 7 — было 5600 рублей, стало 7180;
- Nokian Nordman 8 — было 6060 рублей, стало 8190.
Есть разница? Есть. И это еще средние колеса 16-го размера, а если 18-й размер (215/55), то та же покрышка Nokian Nordman 7 выйдет в
— Есть ряд брендов там, которые давно продавались и сейчас успешно продаются, например, Triangle, Sailun. Они на слуху, популярны и по ним отзывы очень положительные. И как раз сейчас хорошо продаются Китай и демократичные бренды наши отечественные. Цены примерно соотносятся с ценами наших отечественных брендов. Но Китай Китаю рознь, очень много брендов есть «ноунейм» китайских. Мы рекомендуем только проверенных, — говорит заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.
И сколько же стоят проверенные бренды — посмотрим для наших размеров. Если брать размер 205/55/R16, то на те же шипованные Triangle и Sailun цены будут такими:
- Triangle TI501 — 4750 рублей;
- Sailun Ice Blazer WST3 — 4300 рублей.
То есть эти шины примерно на 2–3 тысячи дешевле самых доступных позиций из нашего первого списка. И почти вдвое дешевле премиальных «Нокиан». Соответственно, экономия на комплекте составит более 10 тысяч рублей. А если брать размер 215/55/R18?
- Triangle PL-01 — 5630 рублей;
- Sailun Ice Blazer WST3 — 5975 рублей.
Цена комплекта Triangle в данном случае составит
- Arivo Winmaster ARW2, 205/55/R16 — 3550 рублей;
- Kapsen RW501, 215/55/R18 — 4525 рублей.
И наверное, не стоит брать самую дешевую покрышку за 3 тысячи рублей, но проверенные китайские Triangle, Sailun или тот же Maxxis вполне могут вам заменить более дорогую резину.
— Maxxis бренд довольно известный, давно уже продается. Он популярный, но на него уровень цен повыше, это такой Китай, который принято считать очень хорошим, — отмечает Николай Пшеничников.
Приведем примеры цен и на покрышки Maxxis:
- шипованные Maxxis NP-5, 205/55/R16 — 6620 рублей;
- нешипованные Maxxis SP-3, 205/55/R16 — 6400 рублей.
Последний наш пример — нешипованная зимняя резина, которую еще называют «липучкой», «фрикционкой». Так вот спрос на такие шины именно китайского производства пока гораздо меньше, чем на шипованные.
— Как-то меньшей популярностью такая резина пользуется, потому что ну совсем непонятна. Липучки сейчас покупают не китайские, кто пришел за липучкой, он берет Bridgestone, может быть, Nordman покупает, но китайскую липучку меньше спрашивают, гораздо, — заключает эксперт.
Ранее мы рассказывали о плюсах и минусах шипованной резины.
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