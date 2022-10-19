— Есть ряд брендов там, которые давно продавались и сейчас успешно продаются, например, Triangle, Sailun. Они на слуху, популярны и по ним отзывы очень положительные. И как раз сейчас хорошо продаются Китай и демократичные бренды наши отечественные. Цены примерно соотносятся с ценами наших отечественных брендов. Но Китай Китаю рознь, очень много брендов есть «ноунейм» китайских. Мы рекомендуем только проверенных, — говорит заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.