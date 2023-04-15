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В Новосибирске перекроют дороги у храмов для празднования Пасхи

Ограничения движения продлятся до 04:00

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Автоинспекторы перекроют два участка на улице Советской

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В ночь с 15 на 16 апреля в Новосибирске перекроют некоторые улицы. Это связанно с ночным богослужением перед Пасхой и крестным ходом.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, перекрытие дорог начнется за час до крестного хода, который запланирован на 00:00. В 23:00 15 апреля автоинспекторы перекроют два участка на улице Советской: от улицы Спартака до Каинской и от Гоголя до улицы 1905 года.

Ограничение движения продлится до 04:00. Помимо этого, парковки вблизи Вознесенского собора и храма Александра Невского на Красном проспекте на время богослужения будут закрыты.

Ранее стало известно, что вечером и ночью 15 апреля в Новосибирске запустят дополнительные троллейбусы. Это сделают для проезда горожан на мероприятия, посвященные празднованию Пасхи.

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