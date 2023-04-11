Дополнительные троллейбусы запустят в Новосибирске в пасхальную ночь

Вечером и ночью 15 апреля в Новосибирске запустят дополнительные троллейбусы. Это сделают для проезда горожан на мероприятия, посвященные празднованию Пасхи.
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, троллейбусы будут ходить с 22:00
— Будет организована работа троллейбусов для доставки жителей города после богослужения в отдаленные районы города, — рассказали в мэрии.
Транспорт будет двигаться по следующим маршрутам:
- о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского,
о. п.«Станиславский ж/м» (в прямом направлении);
- в обратном направлении —
о. п.«Станиславский ж/м», ул. Станиславского, ул. Титова, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, о. п.«Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74);
- о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная, проспект Дзержинского, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова,
о. п.«Ул. Ленинградская» (в прямом направлении);
- в обратном — о. п. «Ул. Ленинградская», ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого,
о. п.«Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74).
Католики всего мира праздновали Пасху в ночь с 8 на 9 апреля. В Новосибирске торжественное богослужение прошло в Кафедральном соборе Преображения Господня. Там побывал и фотограф НГС Александр Ощепков — посмотрите, как прошла месса.