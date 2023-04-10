Женщину на восьмом месяце беременности высадили из трамвая в Новосибирске

В Новосибирске женщину на восьмом месяце беременности выгнали из трамвая, который ехал по маршруту
В своем посте женщина сообщила, что при себе у нее были две рабочие банковские карты, но отсутствовали наличные.
— Прикладываю карту, мне кондуктор говорит, что карта в стопе и заблокирована. Прикладываю еще раз, она говорит, что не проходит снова и начинает выгонять из транспорта. Я показываю баланс, что деньги есть и карта рабочая. Она начинает орать и выгоняет. Меня высадили из трамвая, и пришла смс об оплате проезда, — написала беременная сибирячка. Она также приложила к посту скриншот о списании суммы за проезд.
Со слов женщины, выгнавшая ее кондуктор носит очки, среднего телосложения, с короткими кудрявыми волосами.
Перевозчик трамваев, обслуживающих маршруты
Ранее сибирячка заявила, что ее сына высадили из автобуса в Академгородке — а потом узнала, что это не так.