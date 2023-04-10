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Женщину на восьмом месяце беременности высадили из трамвая в Новосибирске

Конфликт с кондуктором разгорелся из-за проблем с безналичным расчетом

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СМС об оплате проезда пришла после того, как женщина оказалась на улице

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В Новосибирске женщину на восьмом месяце беременности выгнали из трамвая, который ехал по маршруту № 18. Об этом она сама рассказала в своей жалобе в группе «Гортранспорт Новосибирска онлайн» во «ВКонтакте» 10 апреля.

В своем посте женщина сообщила, что при себе у нее были две рабочие банковские карты, но отсутствовали наличные.

— Прикладываю карту, мне кондуктор говорит, что карта в стопе и заблокирована. Прикладываю еще раз, она говорит, что не проходит снова и начинает выгонять из транспорта. Я показываю баланс, что деньги есть и карта рабочая. Она начинает орать и выгоняет. Меня высадили из трамвая, и пришла смс об оплате проезда, — написала беременная сибирячка. Она также приложила к посту скриншот о списании суммы за проезд.

Со слов женщины, выгнавшая ее кондуктор носит очки, среднего телосложения, с короткими кудрявыми волосами.

Перевозчик трамваев, обслуживающих маршруты № 3, 8, 9, 10, 15, 16 и 18 — филиал № 4 «Левобережный трамвайный». Директор Ринат Гимазов. НГС направил запрос по этой ситуации в мэрию Новосибирска.

Ранее сибирячка заявила, что ее сына высадили из автобуса в Академгородке — а потом узнала, что это не так.

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