Женщину на восьмом месяце беременности высадили из трамвая в Новосибирске

В своем посте женщина сообщила, что при себе у нее были две рабочие банковские карты, но отсутствовали наличные.



— Прикладываю карту, мне кондуктор говорит, что карта в стопе и заблокирована. Прикладываю еще раз, она говорит, что не проходит снова и начинает выгонять из транспорта. Я показываю баланс, что деньги есть и карта рабочая. Она начинает орать и выгоняет. Меня высадили из трамвая, и пришла смс об оплате проезда, — написала беременная сибирячка. Она также приложила к посту скриншот о списании суммы за проезд.

