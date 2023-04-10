Схему движения по четвертому мосту показали на видео — смотрите, что изменится

После ввода в эксплуатацию четвертого моста через Обь у Новосибирска появятся новые дорожные развязки на левом берегу. На время их строительства правительство решило временно изменить схему движения автомобилей в районе площади Труда и площади Энергетиков — привычное для автомобилистов кольцевое движение перейдет в полукольца.
О том, как будут выглядеть новые развязки и как именно изменится схема движения, с помощью наглядного видео рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Четвертый мост через реку Обь в створе улицы Ипподромской начали строить в 2020 году. Его планируют возвести к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Ранее строительство оценивали в 37,2 млрд рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 млрд.
Ранее концессионер показал, как будет выглядеть четвертый мост в Новосибирске.