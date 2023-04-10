Схему движения по четвертому мосту показали на видео — смотрите, что изменится

После ввода в эксплуатацию четвертого моста через Обь у Новосибирска появятся новые дорожные развязки на левом берегу. На время их строительства правительство решило временно изменить схему движения автомобилей в районе площади Труда и площади Энергетиков — привычное для автомобилистов кольцевое движение перейдет в полукольца.

