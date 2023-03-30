Утром в Новосибирске резко выросли цены на такси

Утром 30 марта в Новосибирске выросли цены на такси. Сегодня в городе похолодало до -5 градусов, а на дорогах появился гололед.
Жительница Новосибирска Елизавета сообщила, что поездка от проспекта Карла Маркса до улицы Пирогова обошлась в 997 рублей, хотя обычно стоит 400–500 рублей. Другая сибирячка, которая ехала в центр из Дзержинского района, заплатила 538 рублей. По ее словам, в хорошую погоду такие поездки обходятся примерно в 300 рублей.
— Из-за высокого спроса на такси рядом с вами не хватает свободных машин. Стоимость поездок временно увеличилась — это позволит привлечь больше водителей в ваш район. Как только их будет достаточно, цена сразу же станет прежней, — так объясняет цену «Яндекс Go».
На прошлой неделе стало известно, что в Москве водители «Яндекс.Такси» начали бастовать из-за новых условий работы. В Новосибирске таксисты работают по таким правилам уже около года. Мы поговорили с ними о том, что их не устраивает в изменениях, как это сказалось на заработке и на пассажирах.