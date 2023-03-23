«Зубы стискиваешь, злой как черт — и на пассажира». В Москве бастуют водители «Яндекс.Такси» — что в Новосибирске

В середине марта в России — второй по счету громкий скандал с огромной федеральной компанией. Сначала бунт устроили работники и владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries. Теперь — столичные водители «Яндекс.Такси» из-за изменившихся условий работы. В Новосибирске таксисты работают по новым правилам уже около года. Мы поговорили с ними о том, что их не устраивает в изменениях, как это сказалось на заработке и на пассажирах.
Что произошло
Вдохновившись, судя по всему, примером Wildberries, когда забастовку начали владельцы и работники пунктов выдачи заказов, водители такси пришли к офису «Яндекс.Такси».
Как пишут наши коллеги из MSK1.RU, у офиса компании на Огородном проезде собрались десятки недовольных таксистов, которые требуют вернуть механизм покупки смен в столице. Также их не устроило, что сервис перестал показывать кон ечную точку заказа.
Из-за новых правил столичные водители, по их словам, потеряют от 1000 до 5000 рублей в месяц. Они заявили, что готовы пойти на голодовку, чтобы сервис отменил нововведения.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» объяснили, что смены давно упразднены практически во всех регионах. Для их выполнения водители должны были проводить на линии длительное время.
— Мы заранее предупредили водителей в Москве об упразднении смен и о переходе на новую систему бонусов, которая с прошлого года эффективно работает в других регионах и помогает водителям больше зарабатывать, — сообщили в компании.
«Как убрали смены, стал зарабатывать на 1000 рублей в день меньше»
В Новосибирске новые правила, по которым теперь придется работать столичным водителям, действуют уже около года. Сервис отменил и покупку смен, и стал показывать конечную точку только при специальных режимах.
— Покупку смен отменили еще год назад примерно. Раньше ты покупал ее за 1000 рублей, например, мог работать часов 12 и проценты не платить. Разные тарифы были. Как только смены убрали, я стал зарабатывать на 1000 рублей в день меньше, потому что всё на процентах стало, — отметил водитель такси Анатолий. — Последний раз, когда я платил за смену, — 700 рублей и всё. Сейчас с каждого заказа я плачу процент. Разница очень сильно ударила.
Его коллега Андрей объяснил, что после нововведений его доход в месяц снизился на
— Это был серьезный удар, но пришлось приспосабливаться. Бороться бесполезно. «Яндекс.Такси» по сути монополист, и, если что-то не нравится, — на улицу, — пожимает плечами Андрей.
Водители считают, что сервис убрал покупку смен, чтобы больше получать прибыли с таксистов, а не для того, чтобы смены и деньги за них не сгорали впустую.
— А тут возмущайся — не возмущайся. Ничего сделать не получится, — уверен Евгений. — У меня доход тогда упал сразу на 1,5–2 тысячи рублей. Просто даришь их «дяде».
«Может и 20, и 30% себе забирать»
В «Яндекс.Такси» есть разные варианты для работы. Сейчас с каждой поездки сервис берет определенный процент, который зависит от ряда факторов.
— В среднем он забирает 19% с каждого заказа, но если, например, берешь режим работы только по определенному району, то платишь 30%. Тогда видишь конечную точку. Режим «по делам» тоже увеличивает процент. Зубы сжимаешь, звереешь, злой как черт, а потом раз — и на пассажира всё это выплескиваешь, — вздыхает Анатолий.
Водители отмечают, что в среднем за год из-за изменений в сервисе заработок в среднем упал на 15–20%.
— Десятка сразу слетела, потом еще сильнее упало, пока перестраивался. Можно так посчитать примерно, что тысяч на 15 стал меньше зарабатывать из-за всего. Но здесь роль играют и цены за поездки, и дальняки дешевые, бензин растет, расходники. Всё в совокупности с новыми правилами, — поделился цифрами водитель такси Евгений.
«Ему на свадьбу, а мне по барабану»
Еще одно нововведение, которое серьезно усложнило работу водителей, — это отсутствующая конечная точка заказа. Большинство водителей конечную точку видеть не могут, и от этого страдают и пассажиры.
— Подъезжаю, смотрю — а им в Криводановку. А человеку на свадьбу. Я не поеду так далеко и еще за цену не соответствующую, разворачиваюсь и всё. Человек и час может так прождать, — объяснил водитель такси Анатолий.
С ним согласен коллега Андрей:
— Пассажир не виноват, конечно, но если мне невыгодно ехать на дальняк, то я не поеду. Теряют время и нервы все: и водители, и пассажиры — из-за того, что не видишь конечную точку.
Анатолий отметил, что в сервисе можно выполнить определенные условия, чтобы всё-таки видеть конечную точку без доплаты, но сделать это очень сложно.
— Я уже не парюсь. У меня знакомый может видеть конечную точку без допов, потому что выполняет очень много заказов в течение года и удерживает «золотой статус». Но он уже черный, как уголек, от такой работы. Минимум по 12 часов в день. А то, что в Москве они разборки начали наводить. Так это бесполезно. У сервиса разговор короткий: не нравится — уходи.
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