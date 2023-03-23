«Зубы стискиваешь, злой как черт — и на пассажира». В Москве бастуют водители «Яндекс.Такси» — что в Новосибирске

Из-за новых правил столичные водители, по их словам, потеряют от 1000 до 5000 рублей в месяц. Они заявили, что готовы пойти на голодовку, чтобы сервис отменил нововведения.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» объяснили, что смены давно упразднены практически во всех регионах. Для их выполнения водители должны были проводить на линии длительное время.

— Мы заранее предупредили водителей в Москве об упразднении смен и о переходе на новую систему бонусов, которая с прошлого года эффективно работает в других регионах и помогает водителям больше зарабатывать, — сообщили в компании.