«Сиди и сзади дыши»: почему таксисты не пускают пассажиров на переднее сиденье и где в машине безопаснее всего

«Меня сзади укачивает, и каждый раз приходится ругаться»

Примерно месяц назад бурное обсуждение в соцсетях вызвал монолог таксиста из Махачкалы о том, что женщины стараются сесть вперед, а мужчины назад. Автор возмущался таким поведением пассажиров. По его мнению, женщины всегда должны ездить сзади, мужчины при этом могут садиться вперед. Монолог водителя вызвал бурное возмущение пользователей соцсетей.



— Еще бы я спрашивала у водителя, где мне сидеть. В такси три места, могу выбрать любое, — высказала свое возмущение одна из сибирячек Наталья.