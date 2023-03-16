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«Сиди и сзади дыши»: почему таксисты не пускают пассажиров на переднее сиденье и где в машине безопаснее всего

Объясняем, может ли водитель запретить ездить на сиденье рядом с собой

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Многие пассажиры стараются сесть вперед, потому что их укачивает

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Такси становится всё более популярным транспортом и для некоторых новосибирцев даже обычным. В последнее время горожане всё чаще стали замечать: водители отодвигают переднее сиденье как можно сильнее вперед и не дают садиться на него пассажирам. У части пользователей такси это вызывает возмущение. Мы узнали у самих таксистов, почему они так делают, законно ли не пускать пассажира на переднее сиденье и на каком месте ездить безопаснее всего.

«Меня сзади укачивает, и каждый раз приходится ругаться»

Примерно месяц назад бурное обсуждение в соцсетях вызвал монолог таксиста из Махачкалы о том, что женщины стараются сесть вперед, а мужчины назад. Автор возмущался таким поведением пассажиров. По его мнению, женщины всегда должны ездить сзади, мужчины при этом могут садиться вперед. Монолог водителя вызвал бурное возмущение пользователей соцсетей.

— Еще бы я спрашивала у водителя, где мне сидеть. В такси три места, могу выбрать любое, — высказала свое возмущение одна из сибирячек Наталья.

Жительница Новосибирска Анастасия поделилась своим опытом таких поездок:

— Меня сзади сильно укачивает, поэтому всегда езжу на переднем сиденье. Каждый раз приходится ругаться. Что мигранты, что местные водители выдвигают вперед сиденье и требуют, чтобы села сзади, — отметила девушка.

Ее позицию поддержали десятки пользователей соцсетей. При этом новосибирские таксисты признались, что не горят желанием пускать на переднее сиденье ни мужчин, ни женщин.

«Садись сзади и делай что хочешь»

Таксисты не смогли сойтись во мнении, кто же пытается чаще сесть вперед. Это делают и мужчины, и женщины

Таксисты не смогли сойтись во мнении, кто же пытается чаще сесть вперед. Это делают и мужчины, и женщины

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Таксисты объясняют свое нежелание ездить с сидящими рядом пассажирами целым рядом причин — от раздражающего запаха от пассажиров до грязи и отвлекающих разговоров.

— У меня тоже переднее сиденье вперед выдвинуто и наклонено. Если человек один, вообще не понимаю, почему вперед лезет. Садись сзади и делай что хочешь там на диване. Что ты вперед лезешь? Бывают люди то с перегаром, то еще как пахнут. Когда сыро и дождь идет, то начинают запотевать окна. Поэтому и не хочешь сажать, — объяснил корреспонденту НГС водитель такси Анатолий.

Он добавил, что не спорит с пассажирами. Если настаивают — то сажает вперед.

— Женщины чаще вперед лезут, чем мужчины. Не знаю почему, но часто говорят, что их укачивает сзади, — отметил таксист. — Когда трое садятся, то, пожалуйста, вперед садитесь.

Его коллега Павел объяснил, что не любит пассажиров на переднем сиденье из-за того, что многие отвлекают от дороги.

— Разговоры какие-то начинаются. Всё равно отвлекаешься. А многие начинают по телефону звонить, — недоволен Павел. — Не скажу, что больше женщин садится. Мужчины чаще хотят впереди ездить. Пьяные садятся именно вперед, думая, что их так меньше укачивать будет.

Его поддерживают еще несколько коллег. Также водители отмечают, что и пандемия сделала свое дело.

— Немножко отстраниться хочется. Люди разные, и больные часто ездят. Пандемия оставила отпечаток. Сиди и дыши сзади, а на меня не нужно, — подчеркнул Анатолий.

Где ездить безопаснее всего

На переднем сиденье пассажир рискует больше, чем сзади

На переднем сиденье пассажир рискует больше, чем сзади

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На переднем пассажирском сиденье ездить не так безопасно, как кажется.

— Самое безопасное место в машине — это по диагонали от водителя. Выбирайте заднее место справа. Но безопасно оно при условии, что пассажир пристегивается, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России. — На переднем месте пассажир страдает, когда водитель уворачивается от удара. Если водитель попадает в аварию, то пассажир, сидящий за ним, также может пострадать.

Эксперт не сталкивался с тем, чтобы в такси ему запрещали садиться спереди.

— Всегда выбираю место по диагонали. А в ковид сидеть подальше от водителя было еще важнее, поэтому выбирал самое безопасное расстояние, — подчеркнул Вячеслав Ашурков. — Могу предположить, что таксист, который запрещает садиться вперед, просто ранее сталкивался с «шаловливыми ручками» пассажиров и не хочет больше конфликтов.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» корреспонденту НГС объяснили, что сервис не запрещает пассажирам самостоятельно выбирать место в машине.

— В сервисе нет запрета для пользователей на поездки на переднем сиденье, если это не противоречит правилам дорожного движения, как в случае с детьми младшего возраста. При возникновении ситуации, когда водитель-партнер запрещает поездку на переднем сиденье, рекомендуем обращаться в службу поддержки, — посоветовали в компании.

Одной из самых больших загадок в такси остается рейтинг пассажира. Мы поговорили с пассажирами и самими таксистами, а также с сервисом, чтобы узнать, почему он может упасть ниже плинтуса и на что влияет.

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