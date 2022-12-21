«Слышь, остановись здесь»: за что пассажирам снижают рейтинг и какие промокоды дают таксистам за неудачные поездки

Сервис присылает промокоды за неудачную поездку не только пассажирам, но и водителям, если те смогут доказать свои претензии к пассажирам. Они бывают двух видов.

— Например, за то, что пассажир пролил пиво в салоне у меня, мне сервис дал промокод на несколько часов, который касается процентов. Он обычно от 3 до 6 часов, раньше даже 12 часов давали. Если я его включу, то могу ездить это время под 1 рубль, а не 18%, как обычно. То есть заказ 300, 400, 500 рублей — неважно, всё равно с меня один рубль списывается, и все, — объяснил Анатолий.

Второй вид промокодов дает дополнительные баллы приоритета.

— Есть промокод и на приоритет. У меня, например, 12 очков, а он на несколько часов дает намного больше — 30 очков. И компьютер обычно выбирает, у кого приоритет выше, тому заказ и предлагает первому, — объяснил таксист Павел.