«Иногда кажется, что шурпа прямо в багажнике варится»: новосибирцы ответили на претензии таксистов — что их раздражает
На первом месте — опасное вождение и навязчивые разговоры
На прошедшей неделе мы публиковали рассказы водителей такси, что их больше всего раздражает в пассажирах, и получили большой отклик. В этот раз мы даем высказаться новосибирцам, которых таксисты возят, и замечаний у них ненамного меньше. Смотрим, что больше всего раздражает горожан.
Отвлекаются от дороги
Чаще всего пассажиры недовольны, если водитель разговаривает по телефону или как-то иначе отвлекается от дороги.
— Раздражает часто то, что водитель успевает смотреть при движении еще какой-то фильм или сериал, — возмущается один из читателей.
Его поддерживает еще один новосибирец:
— Основная претензия — неаккуратное вождение. Особенно дистанцию не соблюдают и резко тормозят!
Многие читатели не сдерживались в выражениях.
— Не превышайте скорость, не ломитесь на красный свет, не проезжайте «кирпич», не разворачивайтесь и поворачивайте там, где это запрещено! С таким таксистом чуть в аварию не попали. Просила: «Не нарушайте, езжайте по правилам». Нет же, надо обязательно по-своему сделать и еще на пассажира наорать, что, дескать, я знаю, как надо, а ты сиди и молчи. Да еще и моей стороной под удар подставился. Слава богу, в той машине адекватный водитель был. Успел среагировать, — отмечает читательница.
Не здороваются или стараются поговорить
Пассажирам, как и таксистам, хочется вежливого и уважительного обращения.
— Не нравится, когда таксист слишком разговорчив или вообще молчит, даже не здоровается. Очень тревожит, если разговаривает всю поездку по телефону или делает видеозвонок с «Таджикистаном». Еще бесит, если салон прокуренный, — перечисляет читатель.
Навязчивость очень не нравится людям.
— Не нравится, когда водители лезут с разговорами или расспросами, типа: «Куда едете? Зачем? Где работаете?» — отмечает читательница Юлия.
Некоторые новосибирцы очень часто пользуются услугами такси и отмечают, что многие водители невежливы.
— В неделю больше 8 раз заказываю такси. Водители сами порой не здороваются, даже когда первым здороваюсь, — утверждает читатель.
Проблемы с детским тарифом
Новосибирцы обратили внимание, насколько сильно отличается детский тариф от обычного.
— Повышенный тариф за провоз детей — дискриминация по возрастному признаку! Почему за ребенка платить должны больше? Если напакостил — другой момент. В суд можно обратиться. Да и за животных доплачивать — за что? Почему? — недоумевает читатель под ником elf78.
Читательница под ником Qsy недовольна и самими машинами для перевозки детей.
— У меня ребенок 9 лет. С 7 лет измучилась уже с детским тарифом: наличие кресла в большинстве случаев не совпадает с размером ребенка (хотя четко указан «бустер»). Не входит ребенок 8–9 лет в кресло для малышей! И отказываться и ждать другое такси уже времени нет, — отмечает читательница. — И я всегда стараюсь стряхнуть снег с ног, но не всегда это возможно, особенно мокрый. Один водитель скандал устроил, что обувь в снегу, при этом забирал меня из клиники с травмой. И везти отказался. Про запахи еды вообще отдельный вопрос — иногда кажется, что шурпа прямо в багажнике варится. Такая вонь иногда в автомобиле. В общем, неадекватов вполне достаточно везде: и на стороне водителей, и среди пассажиров.
Слишком рано нажимают кнопку «на месте»
Замечания пассажиры делают, когда водители подъезжают не на указанную в приложении точку или слишком рано сообщают, что уже на месте.
— Моя локация очень простая, как лучше подъехать, написано в комментариях, но всё равно почти половина приезжает не так, типа навигатор заводит. Почему-то думают, что номера 53 и 53/1 — это один и тот же дом, а между ними метров 600. Особенно прикольно ночью под дождем сайгачить с вещами по дворам, ища точку подачи, а потом еще и возмущаются! — делится своим опытом читатель под ником Махно.
Бывают совсем неприятные ситуации. Одну из них вспомнила читательница НГС Эллис:
— Вывожу свою маму из поликлиники, она с двумя тростями еле ходит. Вызвали такси, приехала дама Наташа, посмотрела на нас, развернулась и уехала. Синяя «Тойота-Витс». Дай бог тебе здоровья до старости, Наташа...
Новосибирцы не стесняются жаловаться, если их что-то не устраивает в поведении водителя.
— А меня бесит в таксистах, что за километр от точки ставит «я приехал», а потом еще время ожидания капает. Всегда пишу жалобу на таких! — утверждает читатель.
Ранее мы публиковали рассказы таксистов. В статье вы можете узнать, на что они чаще всего обращают внимание и кого не повезут ни при каких условиях.