«Иногда кажется, что шурпа прямо в багажнике варится»: новосибирцы ответили на претензии таксистов — что их раздражает

На прошедшей неделе мы публиковали рассказы водителей такси, что их больше всего раздражает в пассажирах, и получили большой отклик. В этот раз мы даем высказаться новосибирцам, которых таксисты возят, и замечаний у них ненамного меньше. Смотрим, что больше всего раздражает горожан.

Отвлекаются от дороги

Чаще всего пассажиры недовольны, если водитель разговаривает по телефону или как-то иначе отвлекается от дороги.