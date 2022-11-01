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Интервью

«Я не ел целый день, а тут он — с чебуреком»: что бесит таксистов в пассажирах и кого они точно не повезут

Водители такси откровенно рассказали, что их раздражает

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Водители призывают пассажиров к вежливости и аккуратности

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Водители такси за время своей работы сталкиваются с тысячами самых разных людей, которые и ведут себя очень по-разному. Но есть определенные черты, которые особо раздражают таксистов. Мы поговорили с ними и узнали, на что они чаще всего обращают внимание и кого не повезут ни при каких условиях.

«Тебе что, трудно "здрасте" сказать?»

Первое, на что обращают внимание водители — поздоровался ли пассажир. Большинство сообщили корреспонденту НГС, что их в первую очередь раздражает отсутствие элементарной вежливости и манер у людей.

— Вот он садится и молчит. Тоже молчу, — отмечает водитель Анатолий. — И еду, думаю: «Вот тебе что, трудно "здрасте" сказать?» Часто так бывает, что не здороваются. Это очень сильно задевает.

Слова коллеги подтверждает и таксист Павел.

— Очень раздражает, когда люди не здороваются. Сразу неприятно. Будто ты пустое место, — объясняет Павел. — Нужно как-то добрее друг к другу.

При этом водителей не раздражает молчание во время поездки или если пассажир слушает музыку в наушниках.

— Наоборот, хорошо! Не отвлекает, спокойно себе сидит человек, — уверяет Анатолий. — Разные есть пассажиры: кто-то поговорить хочет — говоришь с ним, кто-то помолчать — еще лучше. Меня лично не раздражает, если человек слушает музыку, но в наушниках, конечно.

Не берут детский тариф

От поведения детей в такси также много что зависит

От поведения детей в такси также много что зависит

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На втором месте по частоте жалоб на пассажиров — неправильно выбранный тариф. Детский тариф намного дороже, и машин на линии со специальными креслами намного меньше, чем обычных, поэтому часто новосибирцы пытаются схитрить. А потом уговаривают водителей нарушить правило. И такие уговоры таксистов очень раздражают.

— Я не везу, если вижу, что с детьми. Начинаются обычно скандалы, оскорбления, но не беру. Штраф огромный, мне на него неделю работать придется, — объяснил Павел.

Его коллеги также подтверждают, что не согласны нарушать правила.

— Они сэкономить хотят 100 рублей, а мне — штраф, — недоволен Анатолий.

От поведения детей также многое зависит.

— У меня есть кресло и всегда есть салфетки, потому что дети марают ногами все подряд. Чаще всего сам протираю, но очень приятно, когда родители это делают, — отметил таксист Евгений. — Хотя скандалить из-за того, что ребенок запачкал что-то, точно не буду, только если не серьезное что-то. Один из таксистов рассказывал, что попросил оплату на мойку, потому что ребенок лимонад разлил, так на него столько вылилось... нехорошего.

Напитки, еда, животные

Таксисты спокойно относятся к пьяным людям, но не очень довольны, если начинаются отвлекающие от дороги разговоры

Таксисты спокойно относятся к пьяным людям, но не очень довольны, если начинаются отвлекающие от дороги разговоры

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Отказаться от заказа из-за кофе или еды пассажира водители обычно не готовы, но запахи раздражают.

— Я не жрал целый день, а тут он со своим чебуреком, — смеется водитель Павел. — Бесят запахи, особенно, ближе к обеду. Кофе в стаканчиках иногда проливают — а это минус 1000 сразу на чистку.

Лучше убрать все в пакет или вовсе не покупать перед поездкой.

Животным при этом таксисты обычно рады, но просят предупреждать о таких пушистых пассажирах. В сервисе есть небольшая доплата за перевозку питомцев — около 50 рублей, но отказывают людям без нее редко. Спокойно относятся таксисты к пьяным пассажирам.

— Обычно такие пассажиры поздно вечером или ночью. Для этого люди и вызывают такси, чтобы их отвезли домой. Неприятно, если с пьяными разговорами лезут, может мешать, а так нормально. Кто ночью работает, знают, когда машину остановить, чтобы ее не запачкало, — улыбается Анатолий.

«Неужели так сложно отряхнуть ноги?»

Погода в Новосибирске уже не особо радует: в городе грязные лужи, а скоро появится и снег.

— Раздражает, что ноги не отряхивают. С утра три-четыре таких пассажира — и потом просто огромная лужа внутри, — возмущается водитель такси Руслан. — Неужели так сложно отряхнуть ноги? Только успеваешь бегать выливать из коврика.

При этом, как отмечает водитель Анатолий, если делаешь замечание, то тут же получаешь низкий балл:

— Садятся, улыбаются, а потом смотришь — у тебя рейтинг низкий, — недоумевает водитель такси Анатолий.

Ранее в Новосибирске таксисты заявили о падении количества заказов и массовом отъезде иностранных водителей. Они связывают это с непростой ситуацией в стране, ростом цен на поездки, а также с падением заработка.

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