«Я не ел целый день, а тут он — с чебуреком»: что бесит таксистов в пассажирах и кого они точно не повезут

— Вот он садится и молчит. Тоже молчу, — отмечает водитель Анатолий. — И еду, думаю: «Вот тебе что, трудно "здрасте" сказать?» Часто так бывает, что не здороваются. Это очень сильно задевает.

Слова коллеги подтверждает и таксист Павел.

— Очень раздражает, когда люди не здороваются. Сразу неприятно. Будто ты пустое место, — объясняет Павел. — Нужно как-то добрее друг к другу.

При этом водителей не раздражает молчание во время поездки или если пассажир слушает музыку в наушниках.

— Наоборот, хорошо! Не отвлекает, спокойно себе сидит человек, — уверяет Анатолий. — Разные есть пассажиры: кто-то поговорить хочет — говоришь с ним, кто-то помолчать — еще лучше. Меня лично не раздражает, если человек слушает музыку, но в наушниках, конечно.