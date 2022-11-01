«Я не ел целый день, а тут он — с чебуреком»: что бесит таксистов в пассажирах и кого они точно не повезут
Водители такси откровенно рассказали, что их раздражает
Водители такси за время своей работы сталкиваются с тысячами самых разных людей, которые и ведут себя очень по-разному. Но есть определенные черты, которые особо раздражают таксистов. Мы поговорили с ними и узнали, на что они чаще всего обращают внимание и кого не повезут ни при каких условиях.
«Тебе что, трудно "здрасте" сказать?»
Первое, на что обращают внимание водители — поздоровался ли пассажир. Большинство сообщили корреспонденту НГС, что их в первую очередь раздражает отсутствие элементарной вежливости и манер у людей.
— Вот он садится и молчит. Тоже молчу, — отмечает водитель Анатолий. — И еду, думаю: «Вот тебе что, трудно "здрасте" сказать?» Часто так бывает, что не здороваются. Это очень сильно задевает.
Слова коллеги подтверждает и таксист Павел.
— Очень раздражает, когда люди не здороваются. Сразу неприятно. Будто ты пустое место, — объясняет Павел. — Нужно как-то добрее друг к другу.
При этом водителей не раздражает молчание во время поездки или если пассажир слушает музыку в наушниках.
— Наоборот, хорошо! Не отвлекает, спокойно себе сидит человек, — уверяет Анатолий. — Разные есть пассажиры: кто-то поговорить хочет — говоришь с ним, кто-то помолчать — еще лучше. Меня лично не раздражает, если человек слушает музыку, но в наушниках, конечно.
Не берут детский тариф
На втором месте по частоте жалоб на пассажиров — неправильно выбранный тариф. Детский тариф намного дороже, и машин на линии со специальными креслами намного меньше, чем обычных, поэтому часто новосибирцы пытаются схитрить. А потом уговаривают водителей нарушить правило. И такие уговоры таксистов очень раздражают.
— Я не везу, если вижу, что с детьми. Начинаются обычно скандалы, оскорбления, но не беру. Штраф огромный, мне на него неделю работать придется, — объяснил Павел.
Его коллеги также подтверждают, что не согласны нарушать правила.
— Они сэкономить хотят 100 рублей, а мне — штраф, — недоволен Анатолий.
От поведения детей также многое зависит.
— У меня есть кресло и всегда есть салфетки, потому что дети марают ногами все подряд. Чаще всего сам протираю, но очень приятно, когда родители это делают, — отметил таксист Евгений. — Хотя скандалить из-за того, что ребенок запачкал что-то, точно не буду, только если не серьезное что-то. Один из таксистов рассказывал, что попросил оплату на мойку, потому что ребенок лимонад разлил, так на него столько вылилось... нехорошего.
Напитки, еда, животные
Отказаться от заказа из-за кофе или еды пассажира водители обычно не готовы, но запахи раздражают.
— Я не жрал целый день, а тут он со своим чебуреком, — смеется водитель Павел. — Бесят запахи, особенно, ближе к обеду. Кофе в стаканчиках иногда проливают — а это минус 1000 сразу на чистку.
Лучше убрать все в пакет или вовсе не покупать перед поездкой.
Животным при этом таксисты обычно рады, но просят предупреждать о таких пушистых пассажирах. В сервисе есть небольшая доплата за перевозку питомцев — около 50 рублей, но отказывают людям без нее редко. Спокойно относятся таксисты к пьяным пассажирам.
— Обычно такие пассажиры поздно вечером или ночью. Для этого люди и вызывают такси, чтобы их отвезли домой. Неприятно, если с пьяными разговорами лезут, может мешать, а так нормально. Кто ночью работает, знают, когда машину остановить, чтобы ее не запачкало, — улыбается Анатолий.
«Неужели так сложно отряхнуть ноги?»
Погода в Новосибирске уже не особо радует: в городе грязные лужи, а скоро появится и снег.
— Раздражает, что ноги не отряхивают. С утра три-четыре таких пассажира — и потом просто огромная лужа внутри, — возмущается водитель такси Руслан. — Неужели так сложно отряхнуть ноги? Только успеваешь бегать выливать из коврика.
При этом, как отмечает водитель Анатолий, если делаешь замечание, то тут же получаешь низкий балл:
— Садятся, улыбаются, а потом смотришь — у тебя рейтинг низкий, — недоумевает водитель такси Анатолий.
Ранее в Новосибирске таксисты заявили о падении количества заказов и массовом отъезде иностранных водителей. Они связывают это с непростой ситуацией в стране, ростом цен на поездки, а также с падением заработка.