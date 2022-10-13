«Они за три копейки работать не будут»: водителей такси стало меньше в Новосибирске
Таксисты связывают это с происходящим в стране
В Новосибирске таксисты заявили о падении количества заказов и массовом отъезде иностранных водителей. Они связывают это с непростой ситуацией в стране, ростом цен на поездки, а также с падением заработка.
— Вы же знаете, что у нас тут с конца сентября происходит. Конечно, люди тратят деньги на то, чтобы собрать своих на мобилизацию. Да, экономят, ощутимо меньше стало заказов, — объяснил водитель такси Руслан. — Уехало водителей много в свои страны еще зимой, когда всё началось. Сейчас можно сказать, что вторая волна, тоже много уезжают.
Мужчина уверен, что отток водителей из ближайшего зарубежья связан с падением заработка.
— У меня заработок упал с зимы на 20–30%. Чистыми сейчас выходит не больше 40 тысяч рублей, — поделился цифрами Руслан.
Другой водитель такси Павел согласен с Русланом.
— Они за три копейки работать не будут, — смеется мужчина. — Сейчас выходит чистыми на руки около 40 тысяч рублей. А работаешь на износ.
Водитель Анатолий считает, что сокращение количества заказов связано с ростом цены на поездки.
— Утром, вечером выросли цены, и люди пересели на метро, автобусы. Очень странная политика агрегатора. Как он выставляет цены — не угадаешь, — отмечает Анатолий. — А водителей не заметил, чтобы стало сильно меньше. Да, кто-то уезжает, но на его место другие приезжают.
В «Яндекс.Такси» не стали отвечать на вопросы редакции об изменении числа заказов и водителей. Из всех заданных в запросе вопросов агрегатор ответил лишь на повышение стоимости поездок и сообщил, что ограничится только этой информацией.
— Сами тарифы, из которых складывается цена поездки — стоимость 1 километра и 1 минуты — в Новосибирске не менялись. При этом стоит учитывать, что конечная стоимость поездки зависит от множества факторов: количества свободных машин, числа заказов, расстояния и длительности поездки, загруженности дорог, — ответили на запрос корреспондента НГС в «Яндекс.Такси».
В конце сентября у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» произошел сбой в работе в Новосибирске.