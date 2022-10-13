«Они за три копейки работать не будут»: водителей такси стало меньше в Новосибирске

— Вы же знаете, что у нас тут с конца сентября происходит. Конечно, люди тратят деньги на то, чтобы собрать своих на мобилизацию. Да, экономят, ощутимо меньше стало заказов, — объяснил водитель такси Руслан. — Уехало водителей много в свои страны еще зимой, когда всё началось. Сейчас можно сказать, что вторая волна, тоже много уезжают.