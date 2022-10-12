«И 500, и 700 рублей за поездку — а толку?»: цена на такси взлетела в Новосибирске — почему таксисты расстроены

В Новосибирске выросли цены на утренние и вечерние поездки на такси. Об этом сообщают читатели НГС, а также сами водители.



— Утром есть и по 500, и по 700 рублей поездки. А что толку с этого? Я час один заказ могу выполнять. Заработать на такой цене не получается. А стоимость такая, потому что осень. Пробки большие, и в дождь, например, люди хотят с комфортом добраться, — объяснил корреспонденту НГС таксист Руслан. — А днем при этом вообще копейки стоят поездки — и по 89 рублей, и по 120 рублей. Очень неравномерно всё.