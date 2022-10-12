«И 500, и 700 рублей за поездку — а толку?»: цена на такси взлетела в Новосибирске — почему таксисты расстроены
Агрегатор при этом тарифы не менял
В Новосибирске выросли цены на утренние и вечерние поездки на такси. Об этом сообщают читатели НГС, а также сами водители.
— Утром есть и по 500, и по 700 рублей поездки. А что толку с этого? Я час один заказ могу выполнять. Заработать на такой цене не получается. А стоимость такая, потому что осень. Пробки большие, и в дождь, например, люди хотят с комфортом добраться, — объяснил корреспонденту НГС таксист Руслан. — А днем при этом вообще копейки стоят поездки — и по 89 рублей, и по 120 рублей. Очень неравномерно всё.
Его коллега Павел также подтвердил рост цен на утренние и вечерние поездки в такси. По его словам, в среднем цена в эти часы стала выше, чем летом, примерно на
— У «Яндекса» очень странное ценообразование. Утром, да и вечером поездки подросли. Достаточно высокие цены стали и ночью. Особенно дорогие поездки в дождь. Обычно если цена от Северо-Чемского до Маркса около 300 рублей, то в плохую погоду может быть и выше 500 рублей, — отметил таксист Анатолий.
Как можно сэкономить
Сэкономить на поездке, по словам таксистов, можно только в период с 11:00 до 15:00–16:00.
— Есть еще такие зоны, где доплачивает. Для пассажира цена, например, 300 рублей, а мне с доплатой 450 рублей показывает. Но этих зон мало, это отдаленные районы, — отметил таксист Анатолий.
Среди таких районов — Северо-Чемской, Чистая Слобода, Родники, жилмассивы у пединститута.
Что говорит агрегатор
Повышение цен на поездки в сервисе «Яндекс.Такси» не подтверждают.
— Сами тарифы, из которых складывается цена поездки — стоимость
Агрегатор добавляет, что повышение цены — это вынужденная и временная мера.
— Она позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Исходя из этого, поездка в одно и то же место может стоить по-разному в зависимости от времени суток, погодных условий, спроса и дорожной ситуации, — отметили в «Яндекс.Такси».
В конце сентября у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» произошел сбой в работе в Новосибирске.