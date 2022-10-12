20idei
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 63.68
eur 62.35
Тема дняЦена на такси взлетела в Новосибирске
Все новости
Все новости

«И 500, и 700 рублей за поездку — а толку?»: цена на такси взлетела в Новосибирске — почему таксисты расстроены

Агрегатор при этом тарифы не менял

5 048
ds

С приходом осени в город вернулись пробки, а также повысились и цены на такси

Поделиться

В Новосибирске выросли цены на утренние и вечерние поездки на такси. Об этом сообщают читатели НГС, а также сами водители.

— Утром есть и по 500, и по 700 рублей поездки. А что толку с этого? Я час один заказ могу выполнять. Заработать на такой цене не получается. А стоимость такая, потому что осень. Пробки большие, и в дождь, например, люди хотят с комфортом добраться, — объяснил корреспонденту НГС таксист Руслан. — А днем при этом вообще копейки стоят поездки — и по 89 рублей, и по 120 рублей. Очень неравномерно всё.

Его коллега Павел также подтвердил рост цен на утренние и вечерние поездки в такси. По его словам, в среднем цена в эти часы стала выше, чем летом, примерно на 20–30%. И он старается не брать дальние поездки в час пик, чтобы оставаться в плюсе, не теряя времени в пробках.

— У «Яндекса» очень странное ценообразование. Утром, да и вечером поездки подросли. Достаточно высокие цены стали и ночью. Особенно дорогие поездки в дождь. Обычно если цена от Северо-Чемского до Маркса около 300 рублей, то в плохую погоду может быть и выше 500 рублей, — отметил таксист Анатолий.

Как можно сэкономить

Сэкономить на поездке, по словам таксистов, можно только в период с 11:00 до 15:00–16:00.

— Есть еще такие зоны, где доплачивает. Для пассажира цена, например, 300 рублей, а мне с доплатой 450 рублей показывает. Но этих зон мало, это отдаленные районы, — отметил таксист Анатолий.

Среди таких районов — Северо-Чемской, Чистая Слобода, Родники, жилмассивы у пединститута.

Раньше подобные поездки обходились на 100–150 рублей дешевле

Раньше подобные поездки обходились на 100–150 рублей дешевле

Поделиться

Что говорит агрегатор

Повышение цен на поездки в сервисе «Яндекс.Такси» не подтверждают.

— Сами тарифы, из которых складывается цена поездки — стоимость 1 километра и 1 минуты, в Новосибирске не менялись. При этом стоит учитывать, что конечная стоимость поездки зависит от множества факторов: количества свободных машин, числа заказов, расстояния и длительности поездки, загруженности дорог, — ответили на запрос корреспондента НГС в «Яндекс.Такси». — Когда спрос на поездки увеличивается, в сервисе периодически действует повышающий коэффициент.

Агрегатор добавляет, что повышение цены — это вынужденная и временная мера.

— Она позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Исходя из этого, поездка в одно и то же место может стоить по-разному в зависимости от времени суток, погодных условий, спроса и дорожной ситуации, — отметили в «Яндекс.Такси».

В конце сентября у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» произошел сбой в работе в Новосибирске.

Рост ценТаксиСтоимость поездки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2