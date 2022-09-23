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У сервиса по заказу такси «Яндекс Go» произошел сбой в работе в Новосибирске

При попытке заказать машину появляются сообщения об ошибке

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По словам горожан, поиск машины продолжался около 10 минут

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В Новосибирске вечером 23 сентября пользователи начали жаловаться на проблемы в работе сервиса по заказу такси «Яндекс Go». При попытке заказать машину через мобильное приложение появляются сообщения «Не удалось завершить операцию» или «Адреса не найдены».

— Пыталась вечером уехать с работы, поиск машины продолжался около 10 минут. В результате пришлось вызывать машину через другой сервис, — сообщила читательница НГС.

Сервис выдает сообщение «Адреса не найдены»

Сервис выдает сообщение «Адреса не найдены»

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Журналист НГС обратился за комментарием по данной ситуации к диспетчеру «Яндекс Go».

— Информацию передали в технический отдел, обязательно во всём разберемся, ожидайте обратную связь, — пояснили в информационно диспетчерской службе.

Похожий сбой в работе сервисов «Яндекс Go», Uber и «Максим» произошел в конце июня.

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