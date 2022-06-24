У сервисов по заказу такси «Яндекс Go», Uber и «Максим» произошел сбой в работе в Новосибирске
Проблемы с заказом такси наблюдаются и в других городах
В приложениях для заказа такси произошел сбой. Некоторые пользователи в разных частях страны, а также в Новосибирске, заметили, что при попытке заказать машину в «Яндекс Go» и Uber программа выдает ошибку на стадии выбора адреса. Приложение «Максим» не открывается и указывает, что идет подключение к сервису.
— У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей, — сообщили журналисту НГС в пресс-службах «Яндекс Go» и Uber.
В сервис «Максим» журналист НГС отправил запрос, на момент публикации ответ не был получен. Но комментарий сервиса получили наши коллеги из Кургана.
— 24 июня наблюдаются сбои в работе мобильного приложения для заказа такси «Максим» в некоторых городах РФ, ответственные сотрудники в курсе проблемы и решают ее. Ситуация уже улучшается. На стороне водительского приложения Taxsee Driver сбоев нет. Предварительно, проблемы связаны с резким ростом заказов после сбоя у конкурентов, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе сервиса «Максим».
Также ошибки в работе приложений заметили, например, в Екатеринбурге.
Напомним, что в Новосибирске скоро появится новый сервис такси «Таксовичкоф», который должен запустить свою работу в июле. Ранее сообщалась, что сервис начнет работу в апреле, но для пользователей на момент публикации так и не стал доступен.