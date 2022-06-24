У сервисов по заказу такси «Яндекс Go», Uber и «Максим» произошел сбой в работе в Новосибирске

В приложениях для заказа такси произошел сбой. Некоторые пользователи в разных частях страны, а также в Новосибирске, заметили, что при попытке заказать машину в «Яндекс Go» и Uber программа выдает ошибку на стадии выбора адреса. Приложение «Максим» не открывается и указывает, что идет подключение к сервису.

— У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей, — сообщили журналисту НГС в пресс-службах «Яндекс Go» и Uber.