СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 53.36
eur 55.99
Тема дняСбой у Яндекс.Такси
Все новости
Все новости

У сервисов по заказу такси «Яндекс Go», Uber и «Максим» произошел сбой в работе в Новосибирске

Проблемы с заказом такси наблюдаются и в других городах

3 367
Специалисты «Яндекс» работают над устранением проблем

Специалисты «Яндекс» работают над устранением проблем

Поделиться

В приложениях для заказа такси произошел сбой. Некоторые пользователи в разных частях страны, а также в Новосибирске, заметили, что при попытке заказать машину в «Яндекс Go» и Uber программа выдает ошибку на стадии выбора адреса. Приложение «Максим» не открывается и указывает, что идет подключение к сервису.

— У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей, — сообщили журналисту НГС в пресс-службах «Яндекс Go» и Uber.

Приложения по заказу такси выдают ошибку

Приложения по заказу такси выдают ошибку

Поделиться

В сервис «Максим» журналист НГС отправил запрос, на момент публикации ответ не был получен. Но комментарий сервиса получили наши коллеги из Кургана.

— 24 июня наблюдаются сбои в работе мобильного приложения для заказа такси «Максим» в некоторых городах РФ, ответственные сотрудники в курсе проблемы и решают ее. Ситуация уже улучшается. На стороне водительского приложения Taxsee Driver сбоев нет. Предварительно, проблемы связаны с резким ростом заказов после сбоя у конкурентов, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе сервиса «Максим».

Также ошибки в работе приложений заметили, например, в Екатеринбурге.

Напомним, что в Новосибирске скоро появится новый сервис такси «Таксовичкоф», который должен запустить свою работу в июле. Ранее сообщалась, что сервис начнет работу в апреле, но для пользователей на момент публикации так и не стал доступен.

По теме

Uberтакси«Яндекс Go»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2