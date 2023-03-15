Сотрудники Wildberries устроили бунт в городах России — что происходит в новосибирских пунктах выдачи

Сотрудники Wildberries в разных частях страны устроили забастовку из-за введения 100%-х списаний из зарплаты за бракованный товар. После случившегося в дело вмешалась Генпрокуратура. Журналист НГС зашел в несколько пунктов выдачи, чтобы узнать, как обстоят дела в Новосибирске.
Как сообщают наши коллеги из E1.RU, вчера, 14 марта, в Екатеринбурге работники Wildberries ушли с рабочих мест или уволились из-за высоких штрафов.
— Сегодня случился какой-то бунт в Wildberries. Мне весь день звонят и сообщают, что по всему городу сотрудники собственных пунктов выдачи просто встают и уходят домой. Случилось это из-за массовых крупных удержаний не по вине сотрудников. На них повесили долги в 100–200 и даже 500 тысяч, — рассказал E1.RU владелец партнерских пунктов выдачи заказов.
Кроме того, накануне 14 марта недовольные владельцы пунктов выдачи заказов собрались у главного офиса Wildberries в Москве, сообщает MSK1.RU. Они требовали ответа от руководства маркетплейса и отмены недавно введенных штрафов, из-за которых уходят в минус и не могут работать.
Журналисты НГС побывали в нескольких пунктах выдачи заказов в центре Новосибирска. Сотрудники удивились вопросу о забастовке, сообщили, что ничего не знают о бунтах. В пункте выдачи на улице Фрунзе, 49/2 также было всё спокойно, по словам журналиста, сотрудники отдали заказ за несколько минут.
По словам главы пресс-службы маркетплейса Валерия Прокопьева, массовые забастовки, о которых говорили владельцы пунктов выдачи, — «информация, которая не соответствует действительности».
После резонанса в СМИ прокуратура Московской области сообщила, что проверит соблюдение трудовых прав работников маркетплейса Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из зарплаты. Провести проверку поручила Генпрокуратура.
— В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядку привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций, — говорится в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры.
С проблемой возврата товара в Wildberries покупатели сталкиваются время от времени — подробно об этом можно почитать в авторской колонке журналиста НГС Дмитрия Косенко.