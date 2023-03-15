Сотрудники Wildberries устроили бунт в городах России — что происходит в новосибирских пунктах выдачи

Кроме того, накануне 14 марта недовольные владельцы пунктов выдачи заказов собрались у главного офиса Wildberries в Москве, сообщает MSK1.RU. Они требовали ответа от руководства маркетплейса и отмены недавно введенных штрафов, из-за которых уходят в минус и не могут работать.



Журналисты НГС побывали в нескольких пунктах выдачи заказов в центре Новосибирска. Сотрудники удивились вопросу о забастовке, сообщили, что ничего не знают о бунтах. В пункте выдачи на улице Фрунзе, 49/2 также было всё спокойно, по словам журналиста, сотрудники отдали заказ за несколько минут.