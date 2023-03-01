«Деньги коту под хвост». Как Wildberries не вернул клиенту сумму за доставку непригодного товара и куда пропали еще 150 рублей

Все мы уже давно привыкли пользоваться интернет-магазинами, доставкой — казалось бы, эти системы должны быть давно отлажены и работать безукоризненно. Но, оказывается, проблемы могут ждать на пустом месте, и вы можете потерять деньги, сами не зная того. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко сейчас расскажет, как он связался с сервисом Wildberries и пытался вернуть неподобающий товар.
Обычно я заказываю товары на «Озоне», иногда на «Сбермегамаркете», автозапчасти — на специализированных сервисах, иную мелочь на «Алиэкспрессе». И тут черт дернул меня связаться с Wildberries — ну нигде не было подходящих накладок на дверные ручки для авто в нужные сроки.
Мало того что это интернет-магазин с нелепым непроизносимым названием «Вайлдберриз» — что это вообще? В переводе означает «дикие ягоды», какие еще ягоды? Так еще и дизайн с интерфейсом — ничего не понятно, неудобно, нелогично. Так в итоге и не нашел, например, как связаться с продавцом. Оформить возврат — просто так интуитивно этого не сделаешь, будь любезен, помучайся.
Ну да ладно, заказал товар, ждем-с. Первым делом они перепутали офис доставки — привезли товар не в мой район (в пункт, который я указывал), а в совершенно другой офис у черта на куличках. Внешне накладки были целые, только потом выяснилось, что кривые руки продавца положили товар не того размера и не той конфигурации. Сразу на глаз это определить было сложно, внешне они все похожи.
Но в установленный для возврата срок подмена выявилась, и началась битва за свои кровные уплаченные 969 рублей (впрочем, дело не в сумме, а в принципе). Первый визит в один из пунктов — сотрудница пытается считать штрихкод, ввести мою почту, телефон — ничего не работает в этой системе.
Ладно, пытаемся оформить возврат на сайте, с трудом разобравшись, как это делается. Надо, оказывается, указать дату и ваш адрес, после чего ждать курьера в этот день с утра до вечера, который якобы должен прийти за вашим товаром.
«Вот и полночь близится, а Германа всё нет». В смысле курьера нет, звонка от него нет, рабочий день подходит к концу. Поддержка на сайте Wildberries нулевая, возможно, это роботы.
— Мне курьер не звонит, когда он придет?
— Ждите назначения курьера.
— Уже день закончен, где курьер???
— Ждите назначения курьера.
Ладно, второй личный визит в офис — не шибко вежливая тетка (как в регистратуре примерно) говорит, что они не Wildberries, а какие-то там партнеры, «ниче возвращать не будут». Третий визит в другой офис, четвертый офис. Тут наконец объяснили, что у Wildberries есть свой официальный офис где-то на Дуси Ковальчук, вот туда и надо вам.
И правда, там работница смогла оформить возврат. Но сказала, что часть денег за доставку возврату не подлежит. И продавцу за его кривые руки ничего не будет. Итого 770 рублей к возврату в личный кабинет на сайте и 199 рублей за доставку коту под хвост.
Но это еще не всё. Заходим в этот самый личный кабинет, и вот вам возврат 620 рублей. То есть и тут 150 рублей куда-то умыкнули. Оказывается, это за обратную пересылку я плачу. Только почитайте переписку.
Итого, почти 350 рублей убытков и потеря времени. И дело, как вы уже поняли, не в суммах, а в принципе.