«Деньги коту под хвост». Как Wildberries не вернул клиенту сумму за доставку непригодного товара и куда пропали еще 150 рублей

Обычно я заказываю товары на «Озоне», иногда на «Сбермегамаркете», автозапчасти — на специализированных сервисах, иную мелочь на «Алиэкспрессе». И тут черт дернул меня связаться с Wildberries — ну нигде не было подходящих накладок на дверные ручки для авто в нужные сроки.

Мало того что это интернет-магазин с нелепым непроизносимым названием «Вайлдберриз» — что это вообще? В переводе означает «дикие ягоды», какие еще ягоды? Так еще и дизайн с интерфейсом — ничего не понятно, неудобно, нелогично. Так в итоге и не нашел, например, как связаться с продавцом. Оформить возврат — просто так интуитивно этого не сделаешь, будь любезен, помучайся.