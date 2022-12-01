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17 пострадавших в ДТП с трамваями

Количество пострадавших в ДТП с трамваями выросло до 17, трое — в больнице

Состояние пациентов оценивают как средней степени тяжести

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ДТП случилось вчера вечером, 30 ноября

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Число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Новосибирске увеличилось с 16 до 17 человек, трое до сих пор в больнице.

— В ДТП пострадали 17 человек. Из них госпитализированы трое. Все находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести, — сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области обновленную информацию.

По предварительной информации областного ГУ МВД, вечером 30 ноября в Кировском районе столкнулись 2 трамвая. Трамвай № 8 шел по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Маркса в сторону улицы Мира и столкнулся с трамваем № 15, который двигался в попутном направлении.

Мы вели онлайн-трансляцию с крупной аварии, на место выезжал фотограф НГС. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.

Сегодня утром сообщалось о 16 пострадавших и двух госпитализированных. Один из них сейчас находится в больнице с ушибом головного мозга. Его родственники опасаются за его здоровье — возможно, 72-летнему мужчине потребуется серьезная операция.

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