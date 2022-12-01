Количество пострадавших в ДТП с трамваями выросло до 17, трое — в больнице

Число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Новосибирске увеличилось с 16 до 17 человек, трое до сих пор в больнице.
— В ДТП пострадали 17 человек. Из них госпитализированы трое. Все находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести, — сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области обновленную информацию.
По предварительной информации областного ГУ МВД, вечером 30 ноября в Кировском районе столкнулись 2 трамвая. Трамвай
Мы вели онлайн-трансляцию с крупной аварии, на место выезжал фотограф НГС. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.
Сегодня утром сообщалось о 16 пострадавших и двух госпитализированных. Один из них сейчас находится в больнице с ушибом головного мозга. Его родственники опасаются за его здоровье — возможно,