Двоим новосибирцам, пострадавшим в аварии с трамваями, потребовалась госпитализация

Двум пассажирам, пострадавшим в аварии с трамваями в Новосибирске, понадобилась госпитализация. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Новосибирской области. Всего за медпомощью обратилось 16 человек, ранее сообщалось о
— 11 пострадавших были доставлены в больницу автомобилями скорой медицинской помощи, остальные обратились в приемный покой самостоятельно в течение трех часов после происшествия, — рассказали в министерстве.
Двоих пострадавших после обследования госпитализировали. Одного — с перелом голени, второго — с ушибом головного мозга.
— Состояние обоих — стабильное. Ещё 11 человек с незначительными повреждениями — ушибами и порезами — направили на амбулаторное лечение. Трех пострадавших пока дообследуют, — добавили в минздраве.
По предварительной информации областного ГУ МВД, вечером 30 ноября в Кировском районе столкнулись 2 трамвая. Трамвай №8 шёл по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Маркса в сторону улицы Мира и столкнулся с трамваем №15, который двигался в попутном направлении. Мы вели онлайн-трансляцию с крупной аварии, на место выезжал фотограф НГС. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.