Одному из пострадавших в ДТП с трамваями может потребоваться операция — как получить компенсацию

Один из пострадавших в столкновении двух трамваев на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев сейчас находится в больнице с ушибом головного мозга. Его родственники опасаются за его здоровье — возможно 72-летнему мужчине потребуется серьезная операция.
— Длинная цепочка, как мы узнали, что он в больнице. Он отдельно живет от нас. Позвонила соседка на его работу, с работы позвонили мне. В шоке находимся. Врачи говорят, что лечат его, но он ничего не помнит. Если лечение не поможет, то будут делать операцию. А ему 72 года. У него ушиб головного мозга, — сообщила в редакцию дочь пострадавшего Мария Гаева. — Мы очень переживаем, потому что он пожилой, как его будут лечить.
Мужчина, по ее словам, несмотря на возраст продолжал успешно работать электриком.
— У него три телефона, и ни по одному не могу дозвониться. Где они и другие вещи непонятно. Поехали в больницу выяснять его состояние, — добавила Мария.
По последним данным за медицинской помощью после столкновения трамваев обратились 16 пострадавших — двое из них были госпитализированы.
Можно ли получить компенсацию пострадавшим
Мы узнали у юриста могут ли пострадавшие получить выплаты из-за ДТП. Если в результате аварии причинен вред здоровью, то можно рассчитывать на различные компенсации.
— Ушиб головного мозга может быть и тяжким вредом здоровью в зависимости от наступивших последствий. Тогда это будет ст. 264 УК РФ, если это будет легкий вред или средний, то человек имеет право взыскать моральный вред, затраты на лечение и возмещение пострадавшего имущества, — объяснил юрист Сергей Егоров.
Можно обращаться с заявлением за страховой выплатой в страховую компанию виновника ДТП. Если ОСАГО по какой-то причине нет — тогда обращение направляется в РСА (Российский союз автостраховщиков) за компенсационной выплатой.
Какие документы нужно собирать и на какую сумму можно рассчитывать
В первую очередь нужно внимательно собирать все выписки, меддокументы и чеки.
— Сейчас, конечно, нужно лечиться пострадавшим, собрать все чеки. Важно для суда — лечился ли человек в платной клинике, либо по полису ОМС. По одному из дел, которое я вел пострадавшей, суд отказал во взыскании 10 тысяч за услуги в частной клинике. Сказали, что эти услуги могла получить в поликлинике, — отметил Сергей Егоров. — Стоит обратиться и к психологу за заключением, чтобы подтвердить моральный вред.
На какую сумму могут рассчитывать пострадавшие в ДТП сейчас сказать невозможно.
— По ОСАГО никто сразу не скажет сумму определяют по своим правилам в зависимости от причиненного вреда здоровью и причиненных телесных повреждений. Существуют правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью. На них всегда судмедэксперты ссылаются. Там огромный перечень практически всех повреждений, — подчеркнул юрист.
Мы вели онлайн-трансляцию с крупной аварии, на место выезжал фотограф НГС. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.