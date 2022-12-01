Одному из пострадавших в ДТП с трамваями может потребоваться операция — как получить компенсацию

— Длинная цепочка, как мы узнали, что он в больнице. Он отдельно живет от нас. Позвонила соседка на его работу, с работы позвонили мне. В шоке находимся. Врачи говорят, что лечат его, но он ничего не помнит. Если лечение не поможет, то будут делать операцию. А ему 72 года. У него ушиб головного мозга, — сообщила в редакцию дочь пострадавшего Мария Гаева. — Мы очень переживаем, потому что он пожилой, как его будут лечить.