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Водителя скорой судят за насмерть сбитую 7-летнюю девочку в Новосибирске

Состоялось первое рассмотрение уголовного дела по существу

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Водитель скорой заезжал во двор в неположенном месте и не заметил девочку, идущую в музыкальную школу

Водитель скорой заезжал во двор в неположенном месте и не заметил девочку, идущую в музыкальную школу

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Дзержинский районный суд Новосибирска 22 марта приступил к рассмотрению уголовного дела Андрея Карманова, который, управляя каретой скорой помощи, сбил насмерть семилетнюю девочку.

— Карманов действовал с преступной небрежностью, так как не проявил должной внимательности и осмотрительности, создал опасность для движения. Причинение смерти пешеходу состоит в прямой причинно-следственной связи с нарушением водителем Правил дорожного движения РФ. Подсудимый вину признает частично, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

Обвинительное заключение Карманову огласили. Следующее заседание состоится 31 марта. Водителю скорой грозит до 5 лет лишения свободы.

Трагический инцидент произошел 11 октября в Дзержинском районе на улице Трикотажной, 56. 7-летняя девочка шла в музыкальную школу.

Вечером в понедельник, 21 марта, на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе длинномер насмерть сбил женщину.

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