Водителя скорой судят за насмерть сбитую 7-летнюю девочку в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска 22 марта приступил к рассмотрению уголовного дела Андрея Карманова, который, управляя каретой скорой помощи, сбил насмерть семилетнюю девочку.
— Карманов действовал с преступной небрежностью, так как не проявил должной внимательности и осмотрительности, создал опасность для движения. Причинение смерти пешеходу состоит в прямой причинно-следственной связи с нарушением водителем Правил дорожного движения РФ. Подсудимый вину признает частично, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
Обвинительное заключение Карманову огласили. Следующее заседание состоится 31 марта. Водителю скорой грозит до 5 лет лишения свободы.
Трагический инцидент произошел 11 октября в Дзержинском районе на улице Трикотажной, 56. 7-летняя девочка шла в музыкальную школу.
Вечером в понедельник, 21 марта, на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе длинномер насмерть сбил женщину.