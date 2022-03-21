«Водитель сидел и плакал»: в центре Новосибирска длинномер насмерть сбил пенсионерку

Вечером в понедельник, 21 марта, на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе длинномер насмерть сбил женщину. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.

— Я стоял в пробке на светофоре. Долго стоял. Потом вышел, подошел, смотрю — человека сбили. Женщина лет 65–70. Я стоял в пробке минут, наверное, 6–7, никого рядом не было — ни полиции, ни людей. Просто водитель сидел за рулем и плакал, — рассказал НГС очевидец Рамил Халилов.

В ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт произошедшего. По информации ведомства, ДТП произошло в 17 часов.