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Тема дняНасмерть сбили женщину
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«Водитель сидел и плакал»: в центре Новосибирска длинномер насмерть сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

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ДТП произошло около 17:00

ДТП произошло около 17:00

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Вечером в понедельник, 21 марта, на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе длинномер насмерть сбил женщину. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.

— Я стоял в пробке на светофоре. Долго стоял. Потом вышел, подошел, смотрю — человека сбили. Женщина лет 65–70. Я стоял в пробке минут, наверное, 6–7, никого рядом не было — ни полиции, ни людей. Просто водитель сидел за рулем и плакал, — рассказал НГС очевидец Рамил Халилов.

В ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт произошедшего. По информации ведомства, ДТП произошло в 17 часов.

— На территории Центрального района водитель 1985 года рождения двигался на автомобиле MAN по улице Фрунзе со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Советской. В пути следования у дома № 49 по улице Красный проспект совершил наезд на женщину 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД по городу Новосибирску Юлия Бондаренко.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вечером в воскресенье, 6 марта, в Новосибирске иномарка насмерть сбила 51-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

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ГИБДДДТПсбил насмерть
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