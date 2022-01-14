На левом берегу Новосибирска возобновят маршрут № 88 с новыми автобусами

С понедельника, 17 января, автобусный маршрут
Согласно информации ЦУГАЭТ, новый маршрут автобуса будет проходить по такой схеме: ул. Таврическая — ул. Березовская — ул. Бердышева — ул. Печатников — ул. Молодости — ул. Софийская — ул. Ветлужская — ул. Новоморская — ул. Приморская — Советское шоссе — ул. Центральная — ул. Западная — ул. Северная — ул.
Рассчитывается, что новая схема движения автобуса обеспечит транспортную связь между микрорайоном ОбьГЭС,
Известно, что на маршрут выйдут новые автобусы транспортного предприятия
Расписание автобуса пока не появилось.
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