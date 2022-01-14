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На левом берегу Новосибирска возобновят маршрут № 88 с новыми автобусами

Схема его движения немного изменится

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Автобусный маршрут возобновится 17 января

Автобусный маршрут возобновится 17 января

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С понедельника, 17 января, автобусный маршрут № 88 «ОРМЗ — Центральный корпус» возобновит работу. Схема его движения изменится.

Согласно информации ЦУГАЭТ, новый маршрут автобуса будет проходить по такой схеме: ул. Таврическая — ул. Березовская — ул. Бердышева — ул. Печатников — ул. Молодости — ул. Софийская — ул. Ветлужская — ул. Новоморская — ул. Приморская — Советское шоссе — ул. Центральная — ул. Западная — ул. Северная — ул. 12-я — ул. 11-я — ул. Восточная (р. п. Краснообск) — ул. Федора Горячева — ул. Прокопьевская — ул. Комсомольская — ул. Мира — ул. Ватутина — в прямом направлении проспект Карла Маркса — ул. Геодезическая — ул. Лыщинского — ул. Немировича-Данченко.

Рассчитывается, что новая схема движения автобуса обеспечит транспортную связь между микрорайоном ОбьГЭС, р. п. Краснообск, Малым Кривощеково, Северо-Чемским ж/м и площадью Карла Маркса.

Известно, что на маршрут выйдут новые автобусы транспортного предприятия ПАТП-4 марки ПАЗ-320415–14 («Вектор-Некст» 8.8), которые приобрели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Расписание автобуса пока не появилось.

Запуск скоростного электропоезда «Ласточка» между Новосибирском и Томском отложили — его планировали с 2019 года.

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