Возле станции метро «Золотая Нива» закопали траншею, в которую осенью упал внедорожник

В Новосибирске закончили ремонт теплотрассы возле станции — работы здесь шли почти год. Дорога на перекрестке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова прежде была сужена для проезда из-за разрытой траншеи.

— Работы планировали завершить к началу октября, но подрядчикам потребовалось дополнительное время на урегулирование вопросов по выносу с места строительства смежных коммуникаций. Эти работы велись во взаимодействии с владельцами коммуникаций: Горводоканалом, Ростелекомом, МУП УЗСПТС, — объяснили в пресс-службе СГК.