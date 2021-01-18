Возле станции метро «Золотая Нива» закопали траншею, в которую осенью упал внедорожник

Возле «Золотой Нивы» закончили долгий ремонт теплотрассы
В Новосибирске закончили ремонт теплотрассы возле станции — работы здесь шли почти год. Дорога на перекрестке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова прежде была сужена для проезда из-за разрытой траншеи.
— Работы планировали завершить к началу октября, но подрядчикам потребовалось дополнительное время на урегулирование вопросов по выносу с места строительства смежных коммуникаций. Эти работы велись во взаимодействии с владельцами коммуникаций: Горводоканалом, Ростелекомом, МУП УЗСПТС, — объяснили в пресс-службе СГК.
Компания построила новую теплотрассу длиной почти в километр.
— Строительство тепловой сети было начато еще
Долгое время движение на перекрестке было затруднено для машин, также пешеходам мешало то, что был закрыт участок у выхода метро «Золотая Нива» и автобусной остановки. Не обошлось за время ремонта и без ДТП: осенью в разрытую теплотрассу упал внедорожник.
— В октябре работы осложнило ДТП — автомобиль съехал с дороги в траншею, где проводились работы, и повредил уже готовые армирующие конструкции будущего монолитного канала, их пришлось восстанавливать, на что также потребовалось дополнительное время, — объяснили в компании.
Сегодня,
— Благоустройство территории выполнили в зимнем варианте — с использованием щебня и бетонных плит. Полностью восстановим автомобильную дорогу, тротуары, парковки, пешеходную зону не позднее весны 2021 года, после наступления плюсовых температур воздуха. Теплая погода нужна для качественной укладки асфальта. Объем вложенных средств:
Сегодня стали известны сроки ограничения движения на площади Труда — их ввели из-за строительства четвертого моста.
В середине сентября прошлого года гигантская яма с кипятком образовалась на улице Ольги Жилиной — проезд по этой улице перекрыли на месяц для проведения работ.