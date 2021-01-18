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Возле станции метро «Золотая Нива» закопали траншею, в которую осенью упал внедорожник

СГК закончила ремонт теплотрассы под перекрестком Кошурникова и Бориса Богаткова

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В прошлом году на работы потратили 230 миллионов рублей

В прошлом году на работы потратили 230 миллионов рублей

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Возле «Золотой Нивы» закончили долгий ремонт теплотрассы

В Новосибирске закончили ремонт теплотрассы возле станции — работы здесь шли почти год. Дорога на перекрестке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова прежде была сужена для проезда из-за разрытой траншеи.

— Работы планировали завершить к началу октября, но подрядчикам потребовалось дополнительное время на урегулирование вопросов по выносу с места строительства смежных коммуникаций. Эти работы велись во взаимодействии с владельцами коммуникаций: Горводоканалом, Ростелекомом, МУП УЗСПТС, — объяснили в пресс-службе СГК.

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Компания построила новую теплотрассу длиной почти в километр.

— Строительство тепловой сети было начато еще 11 лет назад, но затем приостановлено. За последний год проект удалось завершить. Трубопровод обеспечит перспективный резерв мощности по подключению новых потребителей в центральной части города — более 100 Гкал/час. Увеличение пропускной способности тепловых сетей от ТЭЦ-5 в сторону центральной части города актуально в связи с новым строительством в Железнодорожном, Центральном, Заельцовском районах. Кроме того, новая трасса позволит переключить три котельные Закаменского микрорайона на зону теплоснабжения от Новосибирской ТЭЦ-5. Теплотрасса проходит над вестибюлем станции метро «Золотая Нива» — это первый подобный опыт для энергетики города, — добавили в компании.

Долгое время движение на перекрестке было затруднено для машин, также пешеходам мешало то, что был закрыт участок у выхода метро «Золотая Нива» и автобусной остановки. Не обошлось за время ремонта и без ДТП: осенью в разрытую теплотрассу упал внедорожник.

В октябре в траншею упал внедорожник и повредил коммуникации

В октябре в траншею упал внедорожник и повредил коммуникации

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— В октябре работы осложнило ДТП — автомобиль съехал с дороги в траншею, где проводились работы, и повредил уже готовые армирующие конструкции будущего монолитного канала, их пришлось восстанавливать, на что также потребовалось дополнительное время, — объяснили в компании.

Сегодня, 18 января, для водителей открыта вся дорога, также свободен тротуар для пешеходов.

— Благоустройство территории выполнили в зимнем варианте — с использованием щебня и бетонных плит. Полностью восстановим автомобильную дорогу, тротуары, парковки, пешеходную зону не позднее весны 2021 года, после наступления плюсовых температур воздуха. Теплая погода нужна для качественной укладки асфальта. Объем вложенных средств: 230 млн рублей в 2020 году, — рассказали в СГК.

Сегодня стали известны сроки ограничения движения на площади Труда — их ввели из-за строительства четвертого моста.

В середине сентября прошлого года гигантская яма с кипятком образовалась на улице Ольги Жилиной — проезд по этой улице перекрыли на месяц для проведения работ.

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