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Стали известны сроки ограничения движения на площади Труда — их ввели из-за строительства четвертого моста

Станционная будет сужена до третьего квартала 2021 года

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Ограничения сохраняются от площади Энергетиков до площади Труда

Ограничения сохраняются от площади Энергетиков до площади Труда

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Строители четвертого моста назвали сроки сужения дорог в Новосибирске

В Новосибирске ограничения движения в районе площади Труда сохранятся в течение 2021 года. Они связаны с работами по строительству четвертого моста через Обь.

Проезжая часть сужена на улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда и на самой площади Труда. Также движение ограничено на улице Станционной.

— Ограничения на улице Станиславского сохранятся до окончания работ по переустройству коллектора ливневой канализации. Плановый срок окончания — 3-й квартал 2021 года. Сужение проезжей части по улице Станционной сохранится до окончания работ по демонтажу островка безопасности. Плановый срок окончания — 1-й квартал 2021 года, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (ее дочернее предприятие «Сибирская концессионная компания» строит четвертый мост).

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Сужение дорог назвали «вынужденной мерой», необходимой для строительства. По мере необходимости для обеспечения безопасности на других участках работ также будут вводиться ограничения дорожного движения.

Ранее из-за строительства четвертого моста переделали развязку у «горба Городецкого». НГС разобрался, как теперь там организовано движение.

Зимой власти Новосибирска разрешили построить новый участок четвертого моста. Рассказываем, где он будет находиться.

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ограничение движенияплощадь Трудачетвертый мост
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