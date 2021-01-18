Стали известны сроки ограничения движения на площади Труда — их ввели из-за строительства четвертого моста

Строители четвертого моста назвали сроки сужения дорог в Новосибирске
В Новосибирске ограничения движения в районе площади Труда сохранятся в течение 2021 года. Они связаны с работами по строительству четвертого моста через Обь.
Проезжая часть сужена на улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда и на самой площади Труда. Также движение ограничено на улице Станционной.
— Ограничения на улице Станиславского сохранятся до окончания работ по переустройству коллектора ливневой канализации. Плановый срок окончания —
Сужение дорог назвали «вынужденной мерой», необходимой для строительства. По мере необходимости для обеспечения безопасности на других участках работ также будут вводиться ограничения дорожного движения.
Ранее из-за строительства четвертого моста переделали развязку у «горба Городецкого». НГС разобрался, как теперь там организовано движение.
Зимой власти Новосибирска разрешили построить новый участок четвертого моста. Рассказываем, где он будет находиться.