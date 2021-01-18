Стали известны сроки ограничения движения на площади Труда — их ввели из-за строительства четвертого моста

В Новосибирске ограничения движения в районе площади Труда сохранятся в течение 2021 года. Они связаны с работами по строительству четвертого моста через Обь.



Проезжая часть сужена на улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда и на самой площади Труда. Также движение ограничено на улице Станционной.