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Из-за четвертого моста переделали развязку у «горба Городецкого». Смотрим, как мучаются новосибирцы

И разбираемся, как сейчас организовано движение на площади Будагова

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Развязка на площади Будагова

Развязка на площади Будагова

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В Новосибирске переделали развязку у площади Будагова

Накануне мы сообщали, что дорожники приступают к строительству нового участка четвертого моста на правом берегу — это участок от площади Будагова до улицы Зыряновской. Из-за этих работ масштабная развязка улиц Ипподромской, Большевистской, Фабричной и Красного проспекта изменилась. Часть Ипподромки перекрыта, многие проезды сужены — мы побывали на месте строительства и разобрались в новой схеме движения.

Для многих новосибирских водителей изменения на площади Будагова стали неприятным сюрпризом, в комментариях люди жалуются на непонятную схему движения, отсутствие предупреждений, невозможность проехать по некоторым направлениям. Что же произошло и как теперь здесь ездить?

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Сейчас перекрыта нечетная сторона Ипподромской

Сейчас перекрыта нечетная сторона Ипподромской

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Начнем с того, что полностью перекрыта нечетная сторона улицы Ипподромской от Зыряновской до площади Будагова (направление от «Ауры»). Движение организовано по встречной полосе Ипподромки.

Машины от «Ауры» сворачивают на встречку

Машины от «Ауры» сворачивают на встречку

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Машины начинают перестраиваться в два ряда...

В самом узком месте протискиваются в один ряд

В самом узком месте протискиваются в один ряд

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...потом протискиваются в этот изгиб одним рядом, потом расходятся опять на два ряда. Из-за этого образуется огромная пробка из машин, которые едут со стороны «Ауры».

Машины в сторону «Ауры» едут в одном ряду

Машины в сторону «Ауры» едут в одном ряду

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Для автомобилей, которые выезжают на Ипподромку с площади Будагова в сторону «Ауры», оставлена одна полоса — здесь тоже возможны затруднения.

Слияния потоков с Большевистской и Ипподромской

Слияния потоков с Большевистской и Ипподромской

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На самой площади Будагова оборудован новый светофор — в месте слияния потоков с Большевистской и Ипподромской. На это пересечение каждый поток заезжает по трем полосам.

Можно свернуть под «горб Городецкого»

Можно свернуть под «горб Городецкого»

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Далее машины могут уйти по двум полосам (левая и средняя) под «горб Городецкого», чтобы развернуться в сторону Академгородка или проехать на Фабричную.

Есть возможность проехать прямо, в центр

Есть возможность проехать прямо, в центр

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А могут по двум рядам (средний и правый) проехать в центр по Красному проспекту, такая возможность осталась.

Ранее мы публиковали авторскую колонку о том, что из-за строительства 4-го моста новосибирцам долго придется терпеть изменения в организации дорожного движения.

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пробкичетвертый мостдороги
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