Из-за четвертого моста переделали развязку у «горба Городецкого». Смотрим, как мучаются новосибирцы

В Новосибирске переделали развязку у площади Будагова
Накануне мы сообщали, что дорожники приступают к строительству нового участка четвертого моста на правом берегу — это участок от площади Будагова до улицы Зыряновской. Из-за этих работ масштабная развязка улиц Ипподромской, Большевистской, Фабричной и Красного проспекта изменилась. Часть Ипподромки перекрыта, многие проезды сужены — мы побывали на месте строительства и разобрались в новой схеме движения.
Для многих новосибирских водителей изменения на площади Будагова стали неприятным сюрпризом, в комментариях люди жалуются на непонятную схему движения, отсутствие предупреждений, невозможность проехать по некоторым направлениям. Что же произошло и как теперь здесь ездить?
Начнем с того, что полностью перекрыта нечетная сторона улицы Ипподромской от Зыряновской до площади Будагова (направление от «Ауры»). Движение организовано по встречной полосе Ипподромки.
Машины начинают перестраиваться в два ряда...
...потом протискиваются в этот изгиб одним рядом, потом расходятся опять на два ряда. Из-за этого образуется огромная пробка из машин, которые едут со стороны «Ауры».
Для автомобилей, которые выезжают на Ипподромку с площади Будагова в сторону «Ауры», оставлена одна полоса — здесь тоже возможны затруднения.
На самой площади Будагова оборудован новый светофор — в месте слияния потоков с Большевистской и Ипподромской. На это пересечение каждый поток заезжает по трем полосам.
Далее машины могут уйти по двум полосам (левая и средняя) под «горб Городецкого», чтобы развернуться в сторону Академгородка или проехать на Фабричную.
А могут по двум рядам (средний и правый) проехать в центр по Красному проспекту, такая возможность осталась.
Ранее мы публиковали авторскую колонку о том, что из-за строительства 4-го моста новосибирцам долго придется терпеть изменения в организации дорожного движения.