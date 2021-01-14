Из-за четвертого моста переделали развязку у «горба Городецкого». Смотрим, как мучаются новосибирцы

Накануне мы сообщали, что дорожники приступают к строительству нового участка четвертого моста на правом берегу — это участок от площади Будагова до улицы Зыряновской. Из-за этих работ масштабная развязка улиц Ипподромской, Большевистской, Фабричной и Красного проспекта изменилась. Часть Ипподромки перекрыта, многие проезды сужены — мы побывали на месте строительства и разобрались в новой схеме движения.



Для многих новосибирских водителей изменения на площади Будагова стали неприятным сюрпризом, в комментариях люди жалуются на непонятную схему движения, отсутствие предупреждений, невозможность проехать по некоторым направлениям. Что же произошло и как теперь здесь ездить?