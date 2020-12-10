Стройка 4-го моста вызвала новые гигантские пробки — кто из новосибирцев мучается больше всего

Из-за строительства четвертого моста новосибирцы стоят в пробках
Так называемый четвертый мост, по замыслу властей, должен спасти Новосибирск от пробок, но произойдет это только через пару лет, когда строительство закончится. А пока эта стройка только усложняет жизнь автомобилистам, создавая новые мощные заторы там, где их раньше не было. Конечно, нужно терпеть ради светлого будущего и всё такое, но всё же разберемся, где эти заторы и кто от них мучается больше всего. Подробнее — в авторской колонке Дмитрия Косенко.
Грандиозный объект (мост плюс развязки) стоимостью 37 миллиардов рублей, по самой последней информации, должны сдать раньше срока, к декабрю 2022 года. Ну то есть еще ровно два года придется испытывать неудобства от масштабных работ в нескольких местах Новосибирска. Кто же больше всего страдает — без сомнения, это южное направление, направление на левый берег по Димитровскому мосту и направление со стороны аэропорта Толмачёво.
На площади Будагова ставят опоры моста, для этого сузили проезжую часть напротив парка «Городское начало» (направление в Академгородок). Там и раньше-то была куча-мала, поскольку сходятся три мощных транспортных потока — с Фабричной, с Ипподромской, с Красного проспекта. А теперь просто всё стоит колом, одни потоки преграждают путь другим.
Вот картинка «Яндекс.Пробок» от 9 декабря, снегопада не было, дороги уже успели почистить. Время 17:00, а Красный проспект стоит в бордовом заторе от самой площади Ленина — да такого никогда не было. Пробка по несчастной Ипподромке тянется от самой «Ауры», а ближе к 18 часам — уже от улицы Гоголя. Водители, которым надо на юг, пытаются проехать по альтернативному пути: Октябрьская магистраль — ул. Добролюбова/Днепрогэсовская. Но не тут-то было, проблемы на площади Будагова откликаются и здесь бордовыми пробками.
Сужение проезжей части на площади Труда (в сторону Станиславского) вызвало проблемы на двух направлениях — во-первых, это транспортный поток с Димитровского моста. Раньше пробка была красной, теперь она бордовая, тянется с самого правого берега, в часы пик захватывает проспект Димитрова и Нарымскую вплоть до самого цирка. Разумеется, стоит поток, выезжающий на Димитровский мост с улицей Владимировской.
Второе пострадавшее направление — улица Станционная, теперь на ней можно попасть в затор аж в районе озера Медвежьего. И это еще только одно-единственное сужение проезжей части на Труда, а что будет, когда здесь начнут ставить опоры и делать двухуровневую развязку?
В общем, терпения от новосибирцев потребуется большого и долгого, главное, чтобы этот вожделенный четвертый мост действительно помог городу, а не оказался пустышкой, да еще и платной.
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