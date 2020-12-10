Стройка 4-го моста вызвала новые гигантские пробки — кто из новосибирцев мучается больше всего

Так называемый четвертый мост, по замыслу властей, должен спасти Новосибирск от пробок, но произойдет это только через пару лет, когда строительство закончится. А пока эта стройка только усложняет жизнь автомобилистам, создавая новые мощные заторы там, где их раньше не было. Конечно, нужно терпеть ради светлого будущего и всё такое, но всё же разберемся, где эти заторы и кто от них мучается больше всего. Подробнее — в авторской колонке Дмитрия Косенко.



Грандиозный объект (мост плюс развязки) стоимостью 37 миллиардов рублей, по самой последней информации, должны сдать раньше срока, к декабрю 2022 года. Ну то есть еще ровно два года придется испытывать неудобства от масштабных работ в нескольких местах Новосибирска. Кто же больше всего страдает — без сомнения, это южное направление, направление на левый берег по Димитровскому мосту и направление со стороны аэропорта Толмачёво.