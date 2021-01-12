В Новосибирске разрешили построить новый участок четвертого моста — где он будет

Мэрия Новосибирска разрешила построить новый участок четвертого моста
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство участка четвертого моста на площади Будагова, на улице Ипподромской от площади до ее пересечения с улицей Зыряновской.
Согласно документу, который опубликован на муниципальном портале, «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС») построит дорогу длиной в 144 метра и 4 съезда длиной 127, 220, 225 и 294 метра. На дороге организуют 6 полос движения, на съездах — от 1 до 5.
— Здесь будет выполнено строительство сооружений подпорных стенок, устройство земляного полотна и дорожной одежды. Предусмотрено устройство пешеходных тоннелей, строительство локальных очистных сооружений, трансформаторной подстанции, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС».
Планируется, что рядом с будущим мостом уберут автозаправочную станцию.
В компании добавили, что дороги рядом с местом строительства перекрывать не планируют, однако некоторые из них сузят. Часть транспортных потоков перенаправят на временные объездные пути. Кроме того, временные дороги позволят разгрузить Ипподромскую и площадь Будагова.
Строительство этого участка закончится вместе со всеми работами по возведению моста в 2022 году.
К концу прошлого года четвертый мост достроили на 20%. Тогда, в декабре, новосибирский фотограф Слава Степанов сделал его снимки с высоты. Посмотрите на эти 10 кадров.