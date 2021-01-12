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В Новосибирске разрешили построить новый участок четвертого моста — где он будет

Строители сделают одну шестиполосную дорогу и четыре съезда с числом полос от одного до пяти

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Работы будут проводить на правом берегу

Работы будут проводить на правом берегу

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Мэрия Новосибирска разрешила построить новый участок четвертого моста

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство участка четвертого моста на площади Будагова, на улице Ипподромской от площади до ее пересечения с улицей Зыряновской.

Согласно документу, который опубликован на муниципальном портале, «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС») построит дорогу длиной в 144 метра и 4 съезда длиной 127, 220, 225 и 294 метра. На дороге организуют 6 полос движения, на съездах — от 1 до 5.

— Здесь будет выполнено строительство сооружений подпорных стенок, устройство земляного полотна и дорожной одежды. Предусмотрено устройство пешеходных тоннелей, строительство локальных очистных сооружений, трансформаторной подстанции, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС».

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Планируется, что рядом с будущим мостом уберут автозаправочную станцию.

Участок построят на площади Будагова, улице Ипподромской до улицы Зыряновской

Участок построят на площади Будагова, улице Ипподромской до улицы Зыряновской

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В компании добавили, что дороги рядом с местом строительства перекрывать не планируют, однако некоторые из них сузят. Часть транспортных потоков перенаправят на временные объездные пути. Кроме того, временные дороги позволят разгрузить Ипподромскую и площадь Будагова.

Строительство этого участка закончится вместе со всеми работами по возведению моста в 2022 году.

К концу прошлого года четвертый мост достроили на 20%. Тогда, в декабре, новосибирский фотограф Слава Степанов сделал его снимки с высоты. Посмотрите на эти 10 кадров.

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ВИСстроительствочетвертый мост
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