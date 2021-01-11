Слава Степанов сфотографировал строительство четвертого моста с высоты — показываем 10 кадров

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов запечатлел на фото, как продвигается масштабное для нашего города строительство — возведение четвертого моста через Обь. Сегодня фотограф опубликовал декабрьские снимки.

До окончательного завершения еще далеко (мост будет готов в декабре 2022 года), но мы можем подсмотреть, что происходит на площадке сейчас, а также взглянуть на то, как строители работают в жестких условиях суровой зимы.