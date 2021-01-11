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Тема дняЧто начнут строить в 2021 году. Обзор 10 проектов

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Слава Степанов сфотографировал строительство четвертого моста с высоты — показываем 10 кадров

Снимки были сделаны в конце прошлого года

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В этом году мост окончательно обретет свои очертания — его завершат на 62%

В этом году мост окончательно обретет свои очертания — его завершат на 62%

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Слава Степанов сделал снимки строительства четвертого моста

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов запечатлел на фото, как продвигается масштабное для нашего города строительство — возведение четвертого моста через Обь. Сегодня фотограф опубликовал декабрьские снимки.

До окончательного завершения еще далеко (мост будет готов в декабре 2022 года), но мы можем подсмотреть, что происходит на площадке сейчас, а также взглянуть на то, как строители работают в жестких условиях суровой зимы.

На стройплощадке в районе улицы Стартовой царит оживление — работы идут полным ходом

На стройплощадке в районе улицы Стартовой царит оживление — работы идут полным ходом

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К концу прошлого года на обоих берегах и в русле реки строители установили 147 буронабивных свай&nbsp;

К концу прошлого года на обоих берегах и в русле реки строители установили 147 буронабивных свай 

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Строительство не прекращается даже в темное время суток

Строительство не прекращается даже в темное время суток

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Рабочие приступили к монтажу пролетных строений

Рабочие приступили к монтажу пролетных строений

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Планируется, что в этом году строители надвинут металлоконструкции мостового перехода над Обью

Планируется, что в этом году строители надвинут металлоконструкции мостового перехода над Обью

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Также рабочие начнут укладывать автомобильный подход к мосту&nbsp;

Также рабочие начнут укладывать автомобильный подход к мосту 

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В декабре прошлого года стало известно, что «Сибирской концессионной компании»&nbsp;<a href="https://ngs.ru/text/transport/2020/12/17/69636801/" target="_blank" class="_">выдали разрешение на строительство нового участка</a> четвертого моста через Обь длиной в <nobr class="_">435 метров</nobr>

В декабре прошлого года стало известно, что «Сибирской концессионной компании» выдали разрешение на строительство нового участка четвертого моста через Обь длиной в 435 метров

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На новом участке построят искусственные сооружения и временные объездные дороги

На новом участке построят искусственные сооружения и временные объездные дороги

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Строители&nbsp;уже подготовили площадку для строительства тоннеля под путями Транссибирской магистрали

Строители уже подготовили площадку для строительства тоннеля под путями Транссибирской магистрали

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В ноябре прошлого года мы показывали, как происходит установка опор в русле Оби, — взгляните на эти впечатляющие кадры.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Напомним, для ускорения строительства и сдачи моста раньше срока в объект вложили 8 миллиардов рублей.

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Слава Степановмостстроительствофотограф
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