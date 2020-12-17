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В Новосибирске разрешили построить новый участок четвертого моста

Рассказываем, где будет проходить этот этап работ

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На участке снесут несколько зданий

На участке снесут несколько зданий

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Строителям четвертого моста разрешили возводить эстакаду над площадью Энергетиков

В Новосибирске «Сибирской концессионной компании» (входит в группу «ВИС») выдали разрешение на строительство нового участка четвертого моста через Обь. Там построят искусственные сооружения и временные объездные дороги.

— Разрешение относится к этапу работ, включающему строительство начального участка эстакады моста на левом берегу. Он пройдет над площадью Энергетиков до улицы Станционной. Для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов на время проведения работ предусмотрено поэтапное сужение проезжей части, а также переключение транспортных потоков на временные объездные дороги. Полного перекрытия движения не будет ни на одной улице участка, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС».

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Эстакада пройдет над площадью Энергетиков

Эстакада пройдет над площадью Энергетиков

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На месте строительства снесут несколько объектов из промзоны и заправочную станцию. После на этом участке будет функционировать многоуровневая развязка, которую соединят с прилегающими улицами. Работы закончатся вместе со всем строительством четвертого моста. Ожидается, что его достроят к декабрю 2022 года.

Прошлое разрешение на возведение эстакады четвертого моста выдали в октябре. Этот этап работ был запланирован на территории промзоны от улицы Станционной до улицы Туннельной. В ноябре для моста начали устанавливать опоры в русле Оби — посмотрите на снимках новосибирского фотографа, как это было.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко выпустил авторскую колонку о том, где из-за строительства моста стали появляться пробки. На самые проблемные места можно посмотреть на карте.

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ВИСстроительствочетвертый мост
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