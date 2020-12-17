В Новосибирске разрешили построить новый участок четвертого моста

В Новосибирске «Сибирской концессионной компании» (входит в группу «ВИС») выдали разрешение на строительство нового участка четвертого моста через Обь. Там построят искусственные сооружения и временные объездные дороги.



— Разрешение относится к этапу работ, включающему строительство начального участка эстакады моста на левом берегу. Он пройдет над площадью Энергетиков до улицы Станционной. Для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов на время проведения работ предусмотрено поэтапное сужение проезжей части, а также переключение транспортных потоков на временные объездные дороги. Полного перекрытия движения не будет ни на одной улице участка, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС».