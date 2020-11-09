В Новосибирске строители начали возводить опоры четвертого моста — 10 фотографий о том, как это было

В понедельник, 9 ноября, в рамках строительства четвертого моста через Обь строители приступили к возведению опор.

К месту строительства с помощью судов технического флота доставили специальное оборудование, в том числе буровую установку Bauer BG33 и грузоподъемные краны. Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на месте и снял начало работ в русле реки. Смотрим, как это было.