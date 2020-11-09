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В Новосибирске строители начали возводить опоры четвертого моста — 10 фотографий о том, как это было

С помощью судов к месту доставили специальное оборудование

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Генеральным подрядчиком является группа ВИС

Генеральным подрядчиком является группа ВИС

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Опоры четвертого моста начали возводить в Новосибирске

В понедельник, 9 ноября, в рамках строительства четвертого моста через Обь строители приступили к возведению опор.

К месту строительства с помощью судов технического флота доставили специальное оборудование, в том числе буровую установку Bauer BG33 и грузоподъемные краны. Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на месте и снял начало работ в русле реки. Смотрим, как это было.

Опоры моста начали возводить в русле реки

Опоры моста начали возводить в русле реки

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Специальное оборудование доставили с помощью технических судов

Специальное оборудование доставили с помощью технических судов

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Судам было сложно маневрировать, потому что неподалеку находился железнодорожный мост, близкий к прохождению линий электропередачи

Судам было сложно маневрировать, потому что неподалеку находился железнодорожный мост, близкий к прохождению линий электропередачи

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Четвертый мост в Новосибирске планируют возвести раньше срока

Четвертый мост в Новосибирске планируют возвести раньше срока

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Также известно, что рядом с новым мостом будет построен тоннель

Также известно, что рядом с новым мостом будет построен тоннель

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В конце мая строители начали устанавливать сваи

В конце мая строители начали устанавливать сваи

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Ранее планировалось построить мост к 2023 году

Ранее планировалось построить мост к 2023 году

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Однако теперь, возможно, это произойдет на год раньше

Однако теперь, возможно, это произойдет на год раньше

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В середине сентября стало известно, что на строительство четвертого моста выделили 8 миллиардов рублей, чтобы ускорить сдачу объекта.

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Слава Степановстроительствочетвертый мост
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