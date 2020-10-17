Мэрия Новосибирска разрешила построить новый участок четвертого моста — рассказываем, где он будет

В Новосибирске выдали новое разрешение на строительство четвертого моста
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство участка четвертого моста для «Сибирской концессионной компании» (входит в группу «ВИС»). Согласно документу, площадь объекта составит 389 кв. м.
— Выданное разрешение на строительство относится к участку эстакады основного хода на левом берегу реки Обь от опоры №19 до опоры №24. Участок начинается с ул. Станционной и продолжается до примыкания к Туннельной. Строящийся участок расположен на территории бывшей промышленной зоны и не затрагивает дороги общего пользования, — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».
В компании также уточнили, что строительство этого отрезка эстакады закончится вместе со всеми работами. Сейчас они также ведутся в районе площади Труда, улиц Станционной, Большой, на территории парка «Городске начало» и у Зыряновского путепровода.
Согласно разрешению на муниципальном портале, стоимость строительства всего моста составляет 34 млрд 273 млн рублей. Ранее сообщалось, что работы планируют закончить к декабрю 2022 года.
Другое разрешение на строительство четвертый мост получил в конце августа. Тогда стало известно, что на время работ на этом этапе оградят участок парка «Городское начало». В октябре горожане заметили на его территории белые трубы, которые провели над землёй — строители объяснили, зачем это сделали.