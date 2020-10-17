Мэрия Новосибирска разрешила построить новый участок четвертого моста — рассказываем, где он будет

В компании также уточнили, что строительство этого отрезка эстакады закончится вместе со всеми работами. Сейчас они также ведутся в районе площади Труда, улиц Станционной, Большой, на территории парка «Городске начало» и у Зыряновского путепровода.



Согласно разрешению на муниципальном портале, стоимость строительства всего моста составляет 34 млрд 273 млн рублей. Ранее сообщалось, что работы планируют закончить к декабрю 2022 года.

Другое разрешение на строительство четвертый мост получил в конце августа. Тогда стало известно, что на время работ на этом этапе оградят участок парка «Городское начало». В октябре горожане заметили на его территории белые трубы, которые провели над землёй — строители объяснили, зачем это сделали.