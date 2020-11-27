Трижды пробил колеса на мосту: злая колонка таксиста о дырявых дорогах Новосибирска

Новосибирец раскритиковал мэрию за экономию на ремонтах дорог
Владислав Рогулин — водитель с 30-летним стажем. Последние 12 лет он работает таксистом и наизусть знает все проблемные дороги Новосибирска. На одном только мосту он трижды пробивал колеса (на ремонт ушло 7500 рублей). Сибиряк поделился своим мнением о дорогах города, назвал главную, на его взгляд, проблему Коммунального моста и вариант ее решения, а еще порассуждал, к чему может привести сокращение финансирования на дорожные ремонты в 2021 году.
Я вожу автомобиль с 1991 года, таксистом работаю с 2008-го. По образованию я слесарь электрооборудования, электромонтажник кабельных линий. Подыскивал работу по специальности, но из-за возрастных ограничений очень сложно было найти: мне 49 лет, а в приоритете у работодателей молодежь, лет до 35. Из-за этого моя временная работа таксистом превратилась в постоянную.
Финансовые потери на дорогах
Я каждый день много езжу по городу и вижу, в каком состоянии находятся наши дороги. Не ужасном, а просто в ужаснейшем. Чего только стоит Коммунальный мост. За последнее время я пробил на нем три колеса. Буквально через километр после съезда с моста чувствую, что колесо прямо зашуршало, вышел посмотреть — и правда прокол.
В первые два раза колеса мне отремонтировали, но сказали, что теперь их можно только на заднюю ось поставить или как запаску возить, потому что на передние они уже не годятся. Ремонт обошелся в 1500 и 1700 рублей, шиномонтажники термическим способом резину расплавляли и заделывали.
А вот в третий раз пришлось покупать покрышку за 4230 рублей. Это был боковой прокол, монтажник сказал — как будто толстым гвоздем. Прокол был в месте, где протектор, край шины, и вертикально подходит боковина. Никак не починить, сказали, что не будет держаться.
Главная проблема на мосту — это металлические решетки, которые дорожники применяют при ямочном ремонте. Мост латают, но через какое-то время штыри этой решетки начинают торчать, автомобилисты режут о них шины. И если не собьешь колесо об яму, то точно проколешь торчащими прутьями.
Так что сейчас, когда едешь по мосту, обязательно присматриваешься: не торчит ли что? А ведь бывают утренние заказы, когда еще темно, встречные автомобили слепят, опасные места не видно... Если автомобилист увидит ямку на дороге, то он ее объедет или притормозит, потихоньку по ямке проедет. Но если там будет проволока-сетка, то велика вероятность, что он налетит на нее.
Каждый раз, проезжая Коммунальный мост, я спустя полкилометра останавливаюсь, чтобы посмотреть, не спущены ли шины. Говорят, что планируется ремонт моста, во время которого хотят сменить асфальтовое покрытие, но когда это будет — непонятно. И если в ближайшее время это не сделают, то стоит хотя бы убрать решетки.
Чем плохи решетки
Глубина этих ямок на мосту — сантиметров пять. Диаметр прутьев решетки — где-то шесть миллиметров. Их сваривают две крест-накрест, получается 1,2 сантиметра... Остается три сантиметра чисто асфальтового раствора. Такие заплатки никак не будут держаться.
На мой взгляд, сетка там вообще ни к чему. То есть слой асфальта бесполезен, не хватает нужной толщины, поэтому решетка постоянно крошится. Через мост ежедневно проходит огромный поток машин, они дают серьезную нагрузку и давление на дорожное полотно — вот края асфальтовых заплаток и начинают разрушаться. Решетка в этих лунках начинает ходить, прутья туда-сюда, где-то подзагнулись, задетые колесами... Когда медленно едешь по мосту в час пик — километров пять в час, то эти решетки очень хорошо видно.
Возможно, где-то в другом месте такая сетка и сработала бы. По жизни я много интересовался строительным делом, сам занимался этим на своем дачном участке и имею хорошее представление о многих нюансах. Знаю, что такую сетку используют для укрепления в сталебетонных конструкциях, например, при строительстве жилого дома, формировании колонн заливкой — сейчас же у нас монолитное строительство, панели для домов, плиты, перекрытия... В таких стабильных конструкциях они будут работать, в частности, на укрепление. А на дорогах же постоянное движение, никакой стабильности. Если и класть тут решетку, то на глубину не менее полуметра. То есть она должна лежать в самом низу, но никак не на поверхности.
По-хорошему для ямочного ремонта нужен морозостойкий бетон марки М400, М500. Он дорогой, конечно, но это было бы эффективно, а сетку нужно исключить.
Вот если дорожники хотя бы уберут эти решетки, то для нас, автомобилистов, будет уже большой плюс — шины перестанут рваться. А к фигурному движению мимо ям мы привыкли, как-нибудь переживем.
Я знаю, что эта проблема актуальна для многих автомобилистов. На неделе я проезжал по мосту, и там стояла машина с пробитым колесом. Другой мой товарищ на скорой работает и также говорит про мост, что это какой-то ужас. Мол, едешь с мигалкой, больного везешь, объезжаешь эти пятаки, чтобы не налететь и не пробить колесо.
А что с другими дорогами?
Большинство дорог Новосибирска, конечно, оставляют желать лучшего. Летом я видел, как ремонтировали часть Большевистской, Фабричной, а если брать, например, дороги левого берега и окраин, то я даже не представляю, как люди там ездят. Северо-Чемской жилмассив, Затулинка, Ватутина... То ли денег на эти улицы не выделяли, то ли в чем-то другом причина.
Ту же Большевистскую где-то ремонтировали, а, например, в районе храма Михаила Архангела — там третья полоса даже вогнута. Настанут морозы, и если попасть в такую колею, а потом выпрыгнуть из нее (даже на маленькой скорости) — сразу авария. На Ипподромской прогнутый асфальт — если неопытный водитель во время гололедицы не рассчитает скорость или не сможет удержать машину, то стопроцентно будут происшествия.
Говорят, что городские власти собираются уменьшить финансирование ремонта городских дорог в 2021 году из-за убыточного бюджета. Если это действительно произойдет, то нам придется поставить автомобили на стоянку, купить пару-тройку коней, упряжку и перейти на такой вид транспорта. Но это шутка, конечно. А так, возможно, люди начнут отказываться платить транспортный налог. Я, например, принципиально не хочу платить налог на дырявую дорогу — это 8000 рублей из семейного бюджета, приплюсуйте к этому бесконечные траты на ремонт из-за пробитых колес.
Вроде в городе чинят дороги, но кусочками. На Большевистской, у Академгородка, в других местах по чуть-чуть, а чего-то масштабного не происходит. Стоит уделить внимание и отдаленным районам — Западный жилмассив, «Чистая Слобода», а также развязкам, где есть массовые скопления машин.
О том, что мэрия Новосибирска сократит расходы на ремонт городских дорог в 2021 году, стало известно на прошлой неделе — причиной такого решения стал дефицитный бюджет.
А о планах ремонта Коммунального моста рассказал в начале ноября мэр Анатолий Локоть — он отметил, что рабочие очистят мост до бетонного основания, однако закрывать его на время ремонта не станут.
Осенью журналист НГС Дмитрий Косенко устроил тест-драйв новым и отремонтированным дорогам. Посмотрите, какой проезд сделали до «Чистой Слободы» за 218 миллионов рублей (только вот по этой дороге мало кто ездит).
Сделали в этом году и новую дорогу до Родников протяженностью 700 метров. Публикуем фото улицы Кедровой.
Много денег потратили и на улицу Советскую в центре Новосибирска. Мы проинспектировали результат ремонта и нашли на дорожном полотне таинственные дырки.
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