Трижды пробил колеса на мосту: злая колонка таксиста о дырявых дорогах Новосибирска

Финансовые потери на дорогах



Я каждый день много езжу по городу и вижу, в каком состоянии находятся наши дороги. Не ужасном, а просто в ужаснейшем. Чего только стоит Коммунальный мост. За последнее время я пробил на нем три колеса. Буквально через километр после съезда с моста чувствую, что колесо прямо зашуршало, вышел посмотреть — и правда прокол.



В первые два раза колеса мне отремонтировали, но сказали, что теперь их можно только на заднюю ось поставить или как запаску возить, потому что на передние они уже не годятся. Ремонт обошелся в 1500 и 1700 рублей, шиномонтажники термическим способом резину расплавляли и заделывали.



А вот в третий раз пришлось покупать покрышку за 4230 рублей. Это был боковой прокол, монтажник сказал — как будто толстым гвоздем. Прокол был в месте, где протектор, край шины, и вертикально подходит боковина. Никак не починить, сказали, что не будет держаться.



Главная проблема на мосту — это металлические решетки, которые дорожники применяют при ямочном ремонте. Мост латают, но через какое-то время штыри этой решетки начинают торчать, автомобилисты режут о них шины. И если не собьешь колесо об яму, то точно проколешь торчащими прутьями.

