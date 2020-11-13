До «Чистой Слободы» построили новую дорогу за 218 миллионов, но по ней никто не ездит. Зачем она

Сделанный в этом году участок (синий цвет на инфографике) — это вторая очередь масштабного продолжения улицы Титова от улицы Бийской ( 11-я больница) до бюджетного микрорайона «Чистая Слобода». Первый участок (зеленый) сдали в прошлом году, обошелся он в 174 миллиона рублей. Нынешний, второй участок от улицы Заозерной до Порт-Артурской подороже — 218 миллионов рублей. А будет еще и третий, завершающий участок (красный цвет), но пока не сообщается когда.