13 ноября пятница
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 77.11
eur 90.81
Тема дняЧем занимается Певнев

Все новости

Все новости

До «Чистой Слободы» построили новую дорогу за 218 миллионов, но по ней никто не ездит. Зачем она

Смотрим, как власти сделали еще один участок улицы Титова

8 414
65Обсудить

Поделиться

Вторая очередь продолжения улицы Титова

Вторая очередь продолжения улицы Титова

Поделиться

Улицу Титова дотянули до микрорайона «Чистая Слобода»

Завершился сезон ремонта дорог в Новосибирске, и одним из последних введен в эксплуатацию участок улицы Титова в районе «Чистой Слободы». 757 метров новой дороги по замыслу властей должны улучшить транспортную доступность микрорайона и сделать жизнь людей комфортнее. Получилось ли это и как построена дорога — в материале НГС.

Поделиться

Сделанный в этом году участок (синий цвет на инфографике) — это вторая очередь масштабного продолжения улицы Титова от улицы Бийской (11-я больница) до бюджетного микрорайона «Чистая Слобода». Первый участок (зеленый) сдали в прошлом году, обошелся он в 174 миллиона рублей. Нынешний, второй участок от улицы Заозерной до Порт-Артурской подороже — 218 миллионов рублей. А будет еще и третий, завершающий участок (красный цвет), но пока не сообщается когда.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Прошлогодний первый участок

Прошлогодний первый участок

Поделиться

Итак, проверим, чего там понастроили наши дорожники. Но сначала прокатимся по первому прошлогоднему участку Титова и узнаем, что стало с дорогой за год эксплуатации. Асфальтовое покрытие в хорошем состоянии, нет ни выбоин, ни трещин, а вот разметка заметно стерлась. Двойную сплошную еще видно, а вот пунктирной разметки по полосам как не бывало.

По краю скапливается грязь

По краю скапливается грязь

Поделиться

По правому краю (при движении в сторону «Чистой Слободы») скапливается грязь, возможно, какие-то проблемы с дренажем.

Разметка на тротуаре

Разметка на тротуаре

Поделиться

На тротуаре еще осталась чудо-разметка, обозначающая, где надо идти пешком, а где крутить педали.

Ровный асфальт, четкая разметка

Ровный асфальт, четкая разметка

Поделиться

А вот и новый участок Титова от улицы Заозерной: асфальт ровный, еще темный, разметка хорошо видна — и двойная сплошная, и пунктирные линии.

Пешеходный переход с покосившимся знаком

Пешеходный переход с покосившимся знаком

Поделиться

Светофоров практически нет, есть пешеходные переходы с бело-желтой «зеброй» и покосившимися уже знаками — непорядочек.

Просторные тротуары и газоны

Просторные тротуары и газоны

Поделиться

Для пешеходов сделали просторные тротуары, отбитые от проезжей части газоном. Это плюс, ходить по тротуарам людям будет удобно.

Остановочные карманы

Остановочные карманы

Поделиться

Оборудованы большие остановочные карманы для общественного транспорта с соответствующей разметкой.

Заборы и мусор

Заборы и мусор

Поделиться

А как же без них, новосибирских чудо-заборов — вот они, красавцы, с брошенным строительным мусором.

Конец второго участка

Конец второго участка

Поделиться

Возле трамвайного кольца новая дорога заканчивается, машины уходят направо, на Порт-Артурскую.

Машин практически нет

Машин практически нет

Поделиться

Всё бы вроде ничего, но вот что беспокоит — а вы заметили, как мало машин на этих двух новых участках Титова? И, грешным делом, возникает вопрос: а зачем, зачем такая большая 4-полосная дорога? Может, стоило обойтись двумя полосами, а ресурсы направить на расширение и ремонт старой части улицы Титова (от Троллейной). Ведь именно там автомобилей больше всего и дорога весьма перегружена, при этом до «Чистой Слободы» добирается меньшая часть машин. Ну то есть вы выехали с микрорайона, за секунду пролетели новый участок и опять встали в привычную пробку на старой разбитой дороге.

Понравился ремонт улицы Титова?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК4
    • СМЕХ3
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ4
    • ПЕЧАЛЬ2

    Поделиться

    Поделиться

    улица Титоваремонтдороги
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

    КОММЕНТАРИИ (65)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

    Загрузка...