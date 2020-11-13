До «Чистой Слободы» построили новую дорогу за 218 миллионов, но по ней никто не ездит. Зачем она

Улицу Титова дотянули до микрорайона «Чистая Слобода»
Завершился сезон ремонта дорог в Новосибирске, и одним из последних введен в эксплуатацию участок улицы Титова в районе «Чистой Слободы». 757 метров новой дороги по замыслу властей должны улучшить транспортную доступность микрорайона и сделать жизнь людей комфортнее. Получилось ли это и как построена дорога — в материале НГС.
Сделанный в этом году участок (синий цвет на инфографике) — это вторая очередь масштабного продолжения улицы Титова от улицы Бийской (
Итак, проверим, чего там понастроили наши дорожники. Но сначала прокатимся по первому прошлогоднему участку Титова и узнаем, что стало с дорогой за год эксплуатации. Асфальтовое покрытие в хорошем состоянии, нет ни выбоин, ни трещин, а вот разметка заметно стерлась. Двойную сплошную еще видно, а вот пунктирной разметки по полосам как не бывало.
По правому краю (при движении в сторону «Чистой Слободы») скапливается грязь, возможно, какие-то проблемы с дренажем.
На тротуаре еще осталась чудо-разметка, обозначающая, где надо идти пешком, а где крутить педали.
А вот и новый участок Титова от улицы Заозерной: асфальт ровный, еще темный, разметка хорошо видна — и двойная сплошная, и пунктирные линии.
Светофоров практически нет, есть пешеходные переходы с бело-желтой «зеброй» и покосившимися уже знаками — непорядочек.
Для пешеходов сделали просторные тротуары, отбитые от проезжей части газоном. Это плюс, ходить по тротуарам людям будет удобно.
Оборудованы большие остановочные карманы для общественного транспорта с соответствующей разметкой.
А как же без них, новосибирских чудо-заборов — вот они, красавцы, с брошенным строительным мусором.
Возле трамвайного кольца новая дорога заканчивается, машины уходят направо, на Порт-Артурскую.
Всё бы вроде ничего, но вот что беспокоит — а вы заметили, как мало машин на этих двух новых участках Титова? И, грешным делом, возникает вопрос: а зачем, зачем такая большая