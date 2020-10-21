Мэрия сделала 700 метров новой дороги до Родников за 190 миллионов — смотрим, есть ли толк от этого

Продолжаем инспектировать дороги Новосибирска после сезона ремонта — в прошлых выпусках мы рассказывали, как власти починили Владимировскую, Большевистскую, а также центральную улицу Советскую. Теперь посмотрим, как реконструировали участок улицы Кедровой — это важная магистраль, являющаяся северным въездом в город и одной из дорог, по которой жители Родников добираются до центра.