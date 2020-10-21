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Мэрия сделала 700 метров новой дороги до Родников за 190 миллионов — смотрим, есть ли толк от этого

Инспектируем реконструированный участок улицы Кедровой

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Так сегодня выглядит участок Кедровой от Краузе

Так сегодня выглядит участок Кедровой от Краузе

Отремонтированной дороге на Родниках устроили тест-драйв

Продолжаем инспектировать дороги Новосибирска после сезона ремонта — в прошлых выпусках мы рассказывали, как власти починили Владимировскую, Большевистскую, а также центральную улицу Советскую. Теперь посмотрим, как реконструировали участок улицы Кедровой — это важная магистраль, являющаяся северным въездом в город и одной из дорог, по которой жители Родников добираются до центра.

Въезд в город смотрится прилично

Въезд в город смотрится прилично

Наконец-то в Новосибирске появился хоть один приличный въезд в город. Теперь люди, приезжающие к нам по трассе Р-254 «Северный обход» со стороны Кемерово, будут видеть, что попали не в деревню, а в большой мегаполис.

В этом году власти реконструировали участок улицы Кедровой от улицы Краузе до Охотской — это 706,4 метра дороги стоимостью 192 миллиона рублей. Кедровую расширили до 4 полос, вынесли множество коммуникаций, реконструировали железнодорожный переезд и уложили новый асфальт. Подрядчик — ООО «СоюзДорСтрой».

У Кубовой изменен радиус поворота

У Кубовой изменен радиус поворота

— Реконструкция Кедровой решает две задачи. Во-первых, мы оформляем красивый, удобный, комфортный въезд в город Новосибирск, во-вторых — улучшаем транспортную доступность пятого и шестого микрорайонов. Реконструкция подразумевает не только замену покрытия, но и изменение всей геометрии дорожного участка: проезжая часть здесь расширена с двух до четырех полос, изменен радиус поворота, он стал более безопасным, поскольку дорога стала хорошо просматриваться, — ранее рассказывал о строительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Движение стало посвободнее

Движение стало посвободнее

Именно на этом участке Кедровой ранее возникали проблемы — постоянные заторы в обе стороны. Машины ехали по одной полосе, снижали скорость перед изгибом дороги и перед переездом — это место было настоящим «бутылочным горлышком». Теперь, судя по «Яндекс.Пробкам», Кедровая всё меньше подсвечивается красным цветом и больше остается зеленой.

Пересечение Кедровой с Краузе

Пересечение Кедровой с Краузе

А что с качеством и удобством? Перекресток с Краузе стал просторным, есть где разъехаться. Нанесена новая разметка, асфальтовое покрытие вроде бы гладкое, изъянов нет.

Рельсы торчат

Рельсы торчат

Добираемся до железнодорожного переезда — и тут нас ждет разочарование. Дорожники не смогли сделать переезд скоростным — рельсы торчат, асфальт между рельс образует впадину — автомобили вынуждены сбрасывать скорость до нуля.

Ямы не заделаны

Ямы не заделаны

В целом всё как-то неаккуратно — какие-то незаделанные ямы посреди проезжей части. А как бы было хорошо, если бы по нормальному переезду машины ехали в 4 ряда не снижая скорости и не образуя лишних заторов.

Светофор на пересечении с Кубовой

Светофор на пересечении с Кубовой

На перекрестке с Кубовой поставили новый светофор — сейчас его тестируют. Тоже не совсем понятно, как это повлияет на пропускную способность участка.

Замызганные заборы

Замызганные заборы

Ну как же без страшненьких новосибирских заборов — тут они во всей красе. Заборы еще новые, а смотрятся уже замызганными.

Отремонтированный участок заканчивается на пересечении с улицей Охотской

Отремонтированный участок заканчивается на пересечении с улицей Охотской

Отремонтированный участок заканчивается на пересечении с Охотской, перед АЗС «Газпромнефть», далее идет всё та же старая, убитая 2-полосная дорога.

Новый тротуар

Новый тротуар

Здесь же заканчиваются и новые тротуары.

Стоки не доделаны

Стоки не доделаны

Не доделаны ливневые стоки — если попасть колесом в такую ямку, мало не покажется. Хорошо хоть, стоят предупреждающие блоки.

Сроки строительства сдвинулись

Сроки строительства сдвинулись

В целом реконструкцию участка Кедровой можно признать удовлетворительной — как бы там ни было, но новая дорога — это завсегда хорошо. Главная же проблема в том, что полноценная реконструкция всей Кедровой и расширение её до 4 полос (участок от Охотской до Мочищенского шоссе) переносятся аж на 2022 год. А ведь изначально власти собирались сделать всё быстро, в частности, этот первый участок отремонтировать в 2019 году.

Полностью Кедровую сделают в 2022 году

Полностью Кедровую сделают в 2022 году

В общем, вторая очередь — это 1980 метров дороги за 530 миллионов рублей со сроком окончательной сдачи 3 октября 2022 года. И только тогда северное направление будет функционировать полноценно.

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