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Тема дняСильное землетрясение под Новосибирском

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В ремонт Большевички закопали 300 миллионов рублей. Разглядываем новый асфальт и плешивые газоны

Инспектируем улицу Большевистскую после ремонта двух участков

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Так теперь выглядит улица Большевистская

Так теперь выглядит улица Большевистская

В ремонт улицы Большевистской вложили 300 миллионов рублей

Продолжаем инспектировать дороги Новосибирска, которые в этом году ремонтировали городские власти. Мы уже рассказывали о ремонте улицы Владимировской и отмечали, что там постелили качественное дорожное полотно, но не заделали колодцы на проезжей части. Сегодня побываем на главной магистрали южного направления — улице Большевистской. Что там сделано и какие проблемы остались? Подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.

Участок на разъезде Иня

Участок на разъезде Иня

Большевичка, в отличие от Владимировской, которую починили целиком, ремонтировалась участками. Сейчас она представляет собой неоднородную улицу с разным качеством дорожного полотна. Начнем от разъезда Иня и двинемся в строну центра.

Новая разметка

Новая разметка

Здесь совсем свежий, ещё черный асфальт, новая пластиковая разметка, предупреждающие знаки на проезжей части о наличии камер фиксации.

По краям скапливается вода

По краям скапливается вода

Недочет обнаружился один — на краю дороги образуются лужи: видимо, неэффективно сделан отвод воды. Здесь и раньше скапливались огромные океаны влаги, проблема частично осталась. Отремонтированный участок от разъезда Иня заканчивается возле «Ниссан-центра» (карьер Борок). Стоимость этого участка 182 миллиона рублей, но это вместе с ремонтом участка Бердского шоссе от поселка РМЗ до разъезда Иня — всё делалось одним лотом.

Колея в районе развязки Бугринского моста

Колея в районе развязки Бугринского моста

Едем дальше по Большевичке от «Ниссан-центра». В районе развязки Бугринского моста асфальт менять не стали. Он тут, конечно, еще держится, но дефекты уже есть, в частности, трещины и ярко выраженная колея.

Перекресток с улицей Днепрогэсовской

Перекресток с улицей Днепрогэсовской

Реконструирован перекресток с улицей Днепрогэсовской, нанесена разметка, ликвидирован левый поворот (при движении из центра) напротив салона BMW. Если надо налево, то поворачиваем либо на саму Днепрогэсовскую, либо в разрыв двойной сплошной перед салоном BMW.

До Мелькомбината лежит прошлогодний асфальт

До Мелькомбината лежит прошлогодний асфальт

Далее до Мелькомбината лежит прошлогодний асфальт. Он в хорошем состоянии, но разметка уже стерлась — почему нельзя её обновить-то?

На перекрестке у Мелькомбината

На перекрестке у Мелькомбината

На перекрестке у Мелькомбината начинается второй отремонтированный участок. Здесь поставили новые светофоры с дополнительными белыми стрелочками, нанесли разметку, нарисовали жирные желто-белые «зебры».

Новые газоны со свежей землей

Новые газоны со свежей землей

Наблюдаем элементы благоустройства — новые газоны со свежей землей. Газоны, правда, какие-то плешивые, трава лезет кучками.

Сделана разметка на автобусных остановках

Сделана разметка на автобусных остановках

Установлены новые дорожные знаки, сделана разметка на автобусных остановках.

Второй участок заканчивается возле «Мерседес-центра»

Второй участок заканчивается возле «Мерседес-центра»

Второй отремонтированный участок заканчивается возле «Мерседес-центра» (Большевистская, 14/1). Здесь также новый светофорный объект с дополнительными секциями, тщательная разметка. Стоимость второго участка — 111,2 миллиона рублей, длина — 1200 метров.

Граница перехода нового полотна в старое

Граница перехода нового полотна в старое

Непонятно, почему Большевичку не стали делать дальше к речному вокзалу. Вот граница перехода нового полотна в старое возле «Мерседес-центра».

Старый асфальт у речного вокзала

Старый асфальт у речного вокзала

Далее идет совсем уже старый асфальт — с трещинами, волнами и приличными ямами. Всё это продолжается до самого Красного проспекта.

Остатки мусора

Остатки мусора

Прогуливаясь по отремонтированной Большевичке, можно наблюдать остатки строительного мусора и какие-то непонятные брошенные работы.

Брошенный тротуар

Брошенный тротуар

Вот, к примеру, тротуар в районе «Мерседес-центра» — такое ощущение, что делали-делали, потом плитку побросали да и плюнули.

Уродские цинковые заборы

Уродские цинковые заборы

Не обошлось и без наших знаменитых уродских новосибирских заборов. На Большевичке их тоже установили — невзрачные, чудовищные цинковые сооружения. Напомним, власти потратили 20 миллионов рублей на установку этого безобразия по всему городу.

Ремонт Большевички можно признать неоднозначным

Ремонт Большевички можно признать неоднозначным

В целом ремонт Большевички можно признать неоднозначным: да, свежие участки хороши, но улица всё равно разношёрстная, со старым разбитым асфальтом в некоторых местах. Что, нельзя было целиком починить эту магистраль?

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