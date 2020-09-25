В ремонт Большевички закопали 300 миллионов рублей. Разглядываем новый асфальт и плешивые газоны

Продолжаем инспектировать дороги Новосибирска, которые в этом году ремонтировали городские власти. Мы уже рассказывали о ремонте улицы Владимировской и отмечали, что там постелили качественное дорожное полотно, но не заделали колодцы на проезжей части. Сегодня побываем на главной магистрали южного направления — улице Большевистской. Что там сделано и какие проблемы остались? Подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.