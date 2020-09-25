В ремонт Большевички закопали 300 миллионов рублей. Разглядываем новый асфальт и плешивые газоны

В ремонт улицы Большевистской вложили 300 миллионов рублей
Продолжаем инспектировать дороги Новосибирска, которые в этом году ремонтировали городские власти. Мы уже рассказывали о ремонте улицы Владимировской и отмечали, что там постелили качественное дорожное полотно, но не заделали колодцы на проезжей части. Сегодня побываем на главной магистрали южного направления — улице Большевистской. Что там сделано и какие проблемы остались? Подробнее — в обзоре Дмитрия Косенко.
Большевичка, в отличие от Владимировской, которую починили целиком, ремонтировалась участками. Сейчас она представляет собой неоднородную улицу с разным качеством дорожного полотна. Начнем от разъезда Иня и двинемся в строну центра.
Здесь совсем свежий, ещё черный асфальт, новая пластиковая разметка, предупреждающие знаки на проезжей части о наличии камер фиксации.
Недочет обнаружился один — на краю дороги образуются лужи: видимо, неэффективно сделан отвод воды. Здесь и раньше скапливались огромные океаны влаги, проблема частично осталась. Отремонтированный участок от разъезда Иня заканчивается возле «Ниссан-центра» (карьер Борок). Стоимость этого участка 182 миллиона рублей, но это вместе с ремонтом участка Бердского шоссе от поселка РМЗ до разъезда Иня — всё делалось одним лотом.
Едем дальше по Большевичке от «Ниссан-центра». В районе развязки Бугринского моста асфальт менять не стали. Он тут, конечно, еще держится, но дефекты уже есть, в частности, трещины и ярко выраженная колея.
Реконструирован перекресток с улицей Днепрогэсовской, нанесена разметка, ликвидирован левый поворот (при движении из центра) напротив салона BMW. Если надо налево, то поворачиваем либо на саму Днепрогэсовскую, либо в разрыв двойной сплошной перед салоном BMW.
Далее до Мелькомбината лежит прошлогодний асфальт. Он в хорошем состоянии, но разметка уже стерлась — почему нельзя её обновить-то?
На перекрестке у Мелькомбината начинается второй отремонтированный участок. Здесь поставили новые светофоры с дополнительными белыми стрелочками, нанесли разметку, нарисовали жирные желто-белые «зебры».
Наблюдаем элементы благоустройства — новые газоны со свежей землей. Газоны, правда, какие-то плешивые, трава лезет кучками.
Установлены новые дорожные знаки, сделана разметка на автобусных остановках.
Второй отремонтированный участок заканчивается возле «Мерседес-центра» (Большевистская, 14/1). Здесь также новый светофорный объект с дополнительными секциями, тщательная разметка. Стоимость второго участка — 111,2 миллиона рублей, длина — 1200 метров.
Непонятно, почему Большевичку не стали делать дальше к речному вокзалу. Вот граница перехода нового полотна в старое возле «Мерседес-центра».
Далее идет совсем уже старый асфальт — с трещинами, волнами и приличными ямами. Всё это продолжается до самого Красного проспекта.
Прогуливаясь по отремонтированной Большевичке, можно наблюдать остатки строительного мусора и какие-то непонятные брошенные работы.
Вот, к примеру, тротуар в районе «Мерседес-центра» — такое ощущение, что делали-делали, потом плитку побросали да и плюнули.
Не обошлось и без наших знаменитых уродских новосибирских заборов. На Большевичке их тоже установили — невзрачные, чудовищные цинковые сооружения. Напомним, власти потратили 20 миллионов рублей на установку этого безобразия по всему городу.
В целом ремонт Большевички можно признать неоднозначным: да, свежие участки хороши, но улица всё равно разношёрстная, со старым разбитым асфальтом в некоторых местах. Что, нельзя было целиком починить эту магистраль?