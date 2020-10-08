Власти починили самую позорную улицу в центре Новосибирска — мы нашли там таинственные дырки в асфальте

На Советской улице после капремонта появились странные дырки
В сентябре закончился капитальный ремонт улицы Советской. До этого мы уже инспектировали улицу Владимировскую и улицу Большевистскую, обнаружив там ряд недоделок. Как отремонтировали одну из главных улиц центра Новосибирска и какие проблемы остались — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Советская — одна из главных артерий центральной части Новосибирска, здесь большой автомобильный трафик, проходит много автобусных маршрутов. Советская годами не ремонтировалась и превратилась в улицу ухабов, провалов и торчащих колодцев. Являясь центральной улицей, Советская олицетворяла позорное положение дел в дорожной сфере Новосибирска.
И вот, наконец, Советскую починили, причем на всем протяжении — от Писарева до собора Александра Невского. Длина отремонтированного участка 3,5 километра, общая площадь ремонта — 40 650 квадратных метров, бюджет 36,9 миллиона рублей. В план работ входили фрезерование старого полотна, укладка нового асфальта, обустройство колодцев и карманов. Власти обещали завершить ремонт к концу сентября, так что самое время проверить, чего они там понаделали.
Если ехать от Писарева, то в глаза сразу бросается отсутствие какой бы то ни было разметки — нет ни пешеходных переходов, ни разметки по полосам. Сам асфальт в целом ровный, но с какими-то шершавостями, разнородной фактурой и впадинами. Такое ощущение, что Советскую отнесли к улицам второй категории и по-быстренькому закатали из того, что было.
В некоторых местах (например, в районе пересечения с улицей 1905 года) дорожное полотно Советской возвышается над примыкающими отфрезерованными участками.
То тут, то там колодцы — либо торчащие над дорожным полотном, либо утопленные в асфальт. В любом случае проезд по этим колодцам отзывается ударом в подвеске.
Повсюду вот эти таинственные ямки диаметром примерно 15–20 сантиметров. Что это вообще, зачем?
Вот обнаружилась вялая разметка — скромно нарисованы «зебры» и стоп-линии. Правда, краска уже начинает стираться, а центральной разметки по-прежнему нет.
В процессе ремонта в редакцию НГС жаловались читатели, рассказывая, что на пересечении Советской с некоторыми улочками сделана довольно ощутимая разница уровней дороги. Это был рабочий момент, и проблему устранили. В частности, на перекрестках с Ленина, Максима Горького дорожное полотно плавно выровняли, и перекрестки проезжаются легко и без замедлений.
На участке от улицы Чаплыгина начинают появляться колодцы, которые ещё доделывают — некоторые огорожены.
А некоторые колодцы уже доделаны, кстати, довольно аккуратно.
В районе собора Александра Невского свежеотремонтированный участок Советской заканчивается. И вот тут как раз видно качество и разницу в ремонте — это стык нового асфальта и прошлогоднего дорожного полотна. Видно, что асфальт в прошлом году был ровнее и аккуратнее, до сих пор осталась пластиковая разметка.
На этом же участке наблюдаем старый советский ржавый забор — почему бы его не демонтировать, он здесь абсолютно не нужен.
А вот новые серые цинковые заборы — Советской не удалось избежать этого убожества. Они уже покосились — вот вам ещё одно качество ремонта.
Резюмируя, можно отметить, что, конечно, ремонт преобразил улицу, ездить по ней стало комфортнее. Но есть ряд проблем и недоделок, которые не мешало бы устранить.