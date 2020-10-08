Власти починили самую позорную улицу в центре Новосибирска — мы нашли там таинственные дырки в асфальте

В сентябре закончился капитальный ремонт улицы Советской. До этого мы уже инспектировали улицу Владимировскую и улицу Большевистскую, обнаружив там ряд недоделок. Как отремонтировали одну из главных улиц центра Новосибирска и какие проблемы остались — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.



Советская — одна из главных артерий центральной части Новосибирска, здесь большой автомобильный трафик, проходит много автобусных маршрутов. Советская годами не ремонтировалась и превратилась в улицу ухабов, провалов и торчащих колодцев. Являясь центральной улицей, Советская олицетворяла позорное положение дел в дорожной сфере Новосибирска.