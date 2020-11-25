Мэрия отказала перевозчику, который хотел изменить маршрут ради удобства врачей

Новосибирский перевозчик по маршруту
Сейчас маршрут
— Предложение было отклонено в связи с дублированием 9 муниципальных и межмуниципальных маршрутов общественного пассажирского транспорта по Гидромонтажной. Кроме этого, у части из этих маршрутов путь следования проходит от остановочного пункта «ОРМЗ» до остановочного пункта «Поликлиника» по Гидромонтажной, — сообщили в ответе на запрос НГС в пресс-центре мэрии.
Также Управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска направило запрос на имя главного врача ГБУЗ НСО «ГБ
Недавно в Новосибирске появилась группа волонтеров, которые бесплатно возят врачей на своих машинах, — помочь врачам во время пандемии захотели в том числе политики и бизнесмены.