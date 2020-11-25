Мэрия отказала перевозчику, который хотел изменить маршрут ради удобства врачей

Новосибирский перевозчик по маршруту № 55 Михаил Большов попросил мэрию изменить путь для его микроавтобусов, чтобы врачам поликлиники № 3 было удобнее ездить к пациентам — в мэрии ответили, что это нецелесообразно.



Сейчас маршрут № 55 проходит на ОбьГЭСе по улице Часовой, через Печатников до улицы Бердышева. Но на Гидромонтажную, где находится поликлиника, не заезжает. Большов предлагал также возить медков бесплатно.



— Предложение было отклонено в связи с дублированием 9 муниципальных и межмуниципальных маршрутов общественного пассажирского транспорта по Гидромонтажной. Кроме этого, у части из этих маршрутов путь следования проходит от остановочного пункта «ОРМЗ» до остановочного пункта «Поликлиника» по Гидромонтажной, — сообщили в ответе на запрос НГС в пресс-центре мэрии.