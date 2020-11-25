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Мэрия отказала перевозчику, который хотел изменить маршрут ради удобства врачей

Власти посчитали, что изменение было бы нецелесообразным

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В мэрии посчитали нецелесообразным изменять схему маршрута № 55

В мэрии посчитали нецелесообразным изменять схему маршрута № 55

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Новосибирский перевозчик по маршруту № 55 Михаил Большов попросил мэрию изменить путь для его микроавтобусов, чтобы врачам поликлиники № 3 было удобнее ездить к пациентам — в мэрии ответили, что это нецелесообразно.

Сейчас маршрут № 55 проходит на ОбьГЭСе по улице Часовой, через Печатников до улицы Бердышева. Но на Гидромонтажную, где находится поликлиника, не заезжает. Большов предлагал также возить медков бесплатно.

— Предложение было отклонено в связи с дублированием 9 муниципальных и межмуниципальных маршрутов общественного пассажирского транспорта по Гидромонтажной. Кроме этого, у части из этих маршрутов путь следования проходит от остановочного пункта «ОРМЗ» до остановочного пункта «Поликлиника» по Гидромонтажной, — сообщили в ответе на запрос НГС в пресс-центре мэрии.

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Также Управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска направило запрос на имя главного врача ГБУЗ НСО «ГБ № 3». Власти поинтересовались, насколько целесообразно и возможно, чтобы медики по пути к пациентам пользовались общественным транспортом, и маршруткой № 55 в том числе.

Недавно в Новосибирске появилась группа волонтеров, которые бесплатно возят врачей на своих машинах, — помочь врачам во время пандемии захотели в том числе политики и бизнесмены.

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