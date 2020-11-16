«Ну страшно, а что делать?»: как в коронавирус обычные новосибирцы возят на своих машинах врачей по вызовам

Новосибирцы начали возить врачей поликлиник к пациентам
В Новосибирске появилась группа волонтеров, которые возят врачей поликлиник на своих машинах. Так десятки горожан помогают медикам успеть прийти ко всем пациентам, которые вызвали врача на дом. Среди волонтеров много известных в городе людей, в том числе политиков и бизнесменов. С каждым днем количество желающих помочь растет. Мы поговорили с организаторами и участниками социального проекта. Подробности — в материале НГС.
Как новосибирцы начали бесплатно возить врачей
О том, что нужны волонтеры, которые готовы возить врачей к пациентам, жительница Новосибирска Елена Носковец узнала из поста в Facebook заместителя председателя Общественного совета при Министерстве образования Новосибирской области Сергея Семёнова. В посте говорилось о том, что нужны волонтеры — люди, которые готовы бесплатно возить врачей поликлиник на своих машинах.
— Я отправила контакты, и мне утром позвонили из регистратуры поликлиники. Спросили, готова ли я сегодня помочь и через сколько я могу быть. Через час я была уже у них, — рассказала Елена Носковец.
Елена Носковец работает в штабе Коалиции (Коалиция 2020 — новосибирские общественники и политики, объединившиеся перед выборами депутатов горсовета). Она рассказала, что недавно они запустили сайт med.nsk2020.ru. Там люди начали жаловаться на две основные проблемы: не могут дождаться врача из поликлиники или скорую и не могут купить лекарства.
— Я понимаю, что на лекарства я вообще никак не могу повлиять, а повозить доктора, который так успеет посетить больше пациентов, это в моих силах. Вот в общем-то по этой причине я решила поучаствовать, — объяснила Елена решение стать волонтером.
Каким поликлиникам помогают люди
Как рассказал организатор Сергей Семёнов, эксперимент начался две недели назад. В первый день откликнулось человек 5. Начали с поликлиники № 20 в Центральном округе (у поликлиники три отделения — детское и два взрослых). Сегодня, по его подсчетам, в волонтеры записались уже около 30 человек, на выездах были порядка 15–18 человек. Сотрудничество продолжилось с поликлиникой 27, сейчас ведутся переговоры с поликлиникой № 17 в Дзержинском районе.
— Так как количество волонтеров в геометрической прогрессии начало увеличиваться, вчера мы создали специальный чат в WhatsApp «Везу врача (Новосибирск)», — рассказал он. — В Красноярске есть такой опыт, мы решили его перенять. Туда мы добавляем волонтеров, которые нам пишут. И представителей поликлиник, с которыми мы коммуницируем непосредственно для организации процесса развоза врачей.
Чат поможет не запутаться в заявках и наладить прямую коммуникацию волонтера с представителем поликлиники. За один день в чат добавилось 10 человек.
Он отметил, что пока проект только начался и механизм работы еще отрабатывается.
— Я прошу депутата (Сергей Семёнов — помощник депутата Заксобрания Константина Антонова), чтобы он позвонил заведующему клиники. Чтобы у нас не было холивара, что граждане начинают обрывать телефоны и без того загруженных главных врачей. Ведем переговоры с врачом о том, что мы будем помогать. Главный врач направляет нас к соответствующему специалисту, с которым мы можем связывать волонтеров. И начинаем связывать волонтеров. В рамках чата я предполагаю, что поликлиники будут формировать так называемые «заявки», что нужны волонтеры. Волонтеры уже будут выбирать, куда готовы поехать.
«Я как водитель. Это не стоит ничего особенного»
Один из волонтеров — Кирилл Левченко — 12 ноября был впервые на выезде. Помогать врачам он планирует пару раз в неделю.
— Почему начал это делать? Во-первых, потому что моя работа позволяет это делать. Мне не требуется находиться в офисе с 9 до 18 вечера. Во-вторых, так требует ситуация. Наша власть не справляется — врачи жалуются, знакомые врачи жалуются, что вызовов очень много и пешком они не успевают, — объяснил он желание помочь врачам. — Округа у них большие, пешком им невозможно обойти.
В первый день он возил врача примерно с 12 до 17 часов. По подсчетам доктора, с водителем ему удалось сэкономить около 2 часов.
— Я как его водитель. На самом деле, это не стоит ничего особенного. Достаточно скучное для меня занятие. Привозишь его по адресу, сидишь ждешь. Выходит, едем в другой дом. Вот и всё — обычная работа таксиста, — констатирует Кирилл. — Доктор обошел примерно 15–20 адресов. Но в одном доме было несколько квартир.
Как проходит рабочий день с врачами
Когда волонтеры пришли в поликлинику, работники вообще не поняли, что происходит. Сильно удивились, что кто-то вдруг им хочет помочь просто так.
— Волонтеры, когда приехали в первый раз, у них в регистратуре спрашивали, не заставляют ли их, не по разнарядке ли отправили? Это довольно удивительно было для работников поликлиник, — рассказал Сергей Семёнов.
По его словам, количество заявок от поликлиник бывает разным, в зависимости от занятости врачей и числа вызовов.
В первый день Елена Носковец ездила почти весь день, с 11:00 до 19:30. Доктора, которых она возила, — ординаторы, то есть нештатные врачи поликлиники.
— Первый доктор — Зоя. У нас было 11 адресов. Она сказала, что взяла чуть меньше в этот раз — обычно она 13 берет. Но надо понимать, что это 11 адресов, но где-то может быть 2 человека в семье, которые болеют. Даже был случай, что соседи узнали, что в соседней квартире врач и попросили тоже зайти послушать, — рассказывает волонтер. — Второй доктор Владимир. У него было пять адресов, но он взял чуть меньше, потому что в этот день у него был день рождения, он хотел освободиться чуть раньше.
Потребность в помощи у поликлиник очень высокая, говорит Елена. На следующий день ей снова позвонили из поликлиники и спросили, приедет ли она. Но в тот день девушка не смогла совместить волонтерскую деятельность со своей работой.
По словам Елены, иногда врачи могут что-то рассказать про пациентов, если она спросит. Врачи сейчас условно разделяют пациентов на две категории: кто-то ест антибиотики без разбора, а кто-то вообще может отказаться от терапии. Например, был такой пациент — доктор медицинских наук 1934 года. Он сказал, что вся эта терапия — ерунда, а он «уже пожил».
Врачи, которых она возила, говорят, что теоретически у них есть какая-то возможность ездить на такси (в марте оперштаб сообщил, что новосибирских врачей, которые наблюдают за теми, кто находится на карантине, будут возить на такси). Но это не всегда возможно, не слишком оперативно, так как нужно оформлять заявки, и машина не всегда может подъехать в нужное время.
Не страшно ли волонтерам заразиться коронавирусом
Как рассказал Сергей Семёнов, поликлиника предоставляет волонтерам маски и антисептики. Среди волонтеров есть люди, которые уже переболели ковидом. Но, конечно, не все.
— Ну страшно, а что делать? Всё время я была там в маске, у меня в машине пачка масок, всё время меняла, в машине антисептик. Но вариантов нет других, — говорит Елена Носковец. Она понимает, что риск заразиться есть, так как Зоя, например, ездила к людям с температурой, которые, как она говорит, считаются потенциально зараженными. Одному пациенту оформила госпитализацию, то есть выдала специальный бланк, который нужен, когда вызывают скорую, чтобы человека госпитализировали.
— Вообще врачи говорят, что народ очень сильно напуган и от нехватки информации эта истерия, — передает слова врачей Елена. — Поэтому при температуре 37 люди уже ждут врача. Просто не хватает именно информирования — что делать при первых симптомах. Люди не знают, что делать, поэтому сразу звонят врачу.
«На самом деле, врачи очень рады»
Елена говорит, что на машине расстояния кажутся небольшими, но, если врач ходит на вызовы пешком, это занимает как минимум час-полтора смены. Например, они начали смену от поликлиники на Железнодорожной, потом были на Нарымской, закончили около ж/д вокзала. Пешком так быстро не пройти.
Она привозит врача по определенному адресу, а дальше время ожидания — от 20 до 40 минут. Если один пациент, то минут 20, если в квартире семья, то ожидание до 40 минут.
— То есть помощь несложная, можно параллельно позаниматься своими делами, если есть возможность. 4 часа я была с Зоей, потом я ее вернула в поликлинику — у нее закончилась смена, она оформляла бумаги. И в 16:00 мы уже с Владимиром поехали. С ним уже быстрее, потому что вызовов было меньше, и где-то в 19:00 я его уже вернула в поликлинику, — говорит волонтер. — На самом деле, врачи очень рады. Пока они едут, что-то в карточке смотрят, знакомятся с диагнозом, изучают карточку пациента.
По словам Сергея Семёнова, ни к волонтерам, ни к их автомобилям нет каких-то специальных требований. Просто нужны люди, которые готовы помочь. Интересно, что среди волонтеров много людей успешных. Врачей возят даже бизнесмены, политики, руководители крупных компаний. Он назвал пару имен и даже признался, что организаторы хотели рассказать об этом СМИ. Но сами волонтеры не захотели публичности в этой истории.
Для тех, кто тоже хочет помогать врачам, Елена советует рассчитывать примерно на 4 часа, за которые один врач может отработать свою смену по вызовам. Но в любом случае возможности волонтера обговариваются с регистратурой, а поликлиника будет благодарна любому времени, которое волонтер сможет потратить.
— Я смотрю на НГС каждый день, сколько человек заболело. Мне кажется, что в ближайшее время не придется сворачивать эту деятельность, а наоборот, — говорит Сергей Семёнов. — Моя задача не в том, чтобы активизировать такси или отобрать машины у чиновников. Мы хотим оперативно решить конкретную задачу, конкретную проблему, которую мы увидели. И мы ее решаем таким способом.
А пока очереди в поликлиниках не уменьшаются. Недавно пациенты поликлиники на Связистов выстраивались в очередь еще до открытия и даже составляли список, в котором записывали фамилию, сотовый телефон и номер в очереди. В начале ноября новосибирцы застряли в многочасовой очереди в поликлинике на Маркса.