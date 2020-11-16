«Ну страшно, а что делать?»: как в коронавирус обычные новосибирцы возят на своих машинах врачей по вызовам

Как рассказал Сергей Семёнов, поликлиника предоставляет волонтерам маски и антисептики. Среди волонтеров есть люди, которые уже переболели ковидом. Но, конечно, не все.

— Ну страшно, а что делать? Всё время я была там в маске, у меня в машине пачка масок, всё время меняла, в машине антисептик. Но вариантов нет других, — говорит Елена Носковец. Она понимает, что риск заразиться есть, так как Зоя, например, ездила к людям с температурой, которые, как она говорит, считаются потенциально зараженными. Одному пациенту оформила госпитализацию, то есть выдала специальный бланк, который нужен, когда вызывают скорую, чтобы человека госпитализировали.

— Вообще врачи говорят, что народ очень сильно напуган и от нехватки информации эта истерия, — передает слова врачей Елена. — Поэтому при температуре 37 люди уже ждут врача. Просто не хватает именно информирования — что делать при первых симптомах. Люди не знают, что делать, поэтому сразу звонят врачу.

«На самом деле, врачи очень рады»

Елена говорит, что на машине расстояния кажутся небольшими, но, если врач ходит на вызовы пешком, это занимает как минимум час-полтора смены. Например, они начали смену от поликлиники на Железнодорожной, потом были на Нарымской, закончили около ж/д вокзала. Пешком так быстро не пройти.



Она привозит врача по определенному адресу, а дальше время ожидания — от 20 до 40 минут. Если один пациент, то минут 20, если в квартире семья, то ожидание до 40 минут.

— То есть помощь несложная, можно параллельно позаниматься своими делами, если есть возможность. 4 часа я была с Зоей, потом я ее вернула в поликлинику — у нее закончилась смена, она оформляла бумаги. И в 16:00 мы уже с Владимиром поехали. С ним уже быстрее, потому что вызовов было меньше, и где-то в 19:00 я его уже вернула в поликлинику, — говорит волонтер. — На самом деле, врачи очень рады. Пока они едут, что-то в карточке смотрят, знакомятся с диагнозом, изучают карточку пациента.

По словам Сергея Семёнова, ни к волонтерам, ни к их автомобилям нет каких-то специальных требований. Просто нужны люди, которые готовы помочь. Интересно, что среди волонтеров много людей успешных. Врачей возят даже бизнесмены, политики, руководители крупных компаний. Он назвал пару имен и даже признался, что организаторы хотели рассказать об этом СМИ. Но сами волонтеры не захотели публичности в этой истории.

Для тех, кто тоже хочет помогать врачам, Елена советует рассчитывать примерно на 4 часа, за которые один врач может отработать свою смену по вызовам. Но в любом случае возможности волонтера обговариваются с регистратурой, а поликлиника будет благодарна любому времени, которое волонтер сможет потратить.



— Я смотрю на НГС каждый день, сколько человек заболело. Мне кажется, что в ближайшее время не придется сворачивать эту деятельность, а наоборот, — говорит Сергей Семёнов. — Моя задача не в том, чтобы активизировать такси или отобрать машины у чиновников. Мы хотим оперативно решить конкретную задачу, конкретную проблему, которую мы увидели. И мы ее решаем таким способом.

А пока очереди в поликлиниках не уменьшаются. Недавно пациенты поликлиники на Связистов выстраивались в очередь еще до открытия и даже составляли список, в котором записывали фамилию, сотовый телефон и номер в очереди. В начале ноября новосибирцы застряли в многочасовой очереди в поликлинике на Маркса.