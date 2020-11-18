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Перевозчик попросил мэрию изменить маршрут — он хочет бесплатно возить новосибирских врачей

Предполагается, что маршрутка № 55 будет помогать врачам поликлиники № 3

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Транспортная компания предложила продлить свой маршрут до поликлиники

Транспортная компания предложила продлить свой маршрут до поликлиники

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Новосибирский перевозчик попросил мэрию изменить схему маршрутки № 55, чтобы можно было возить врачей до поликлиники. Медикам проезд в ней хотят сделать бесплатным.

— Мы готовы обеспечить постоянную перевозку врачей поликлиники № 3, расположенной на улице Гидромонтажная, 47, практически по всей территории микрорайона ОбьГЭС к месту нахождения их пациентов, — говорится в обращении компании ЛОТиОС начальнику департамента транспорта мэрии Роману Дронову. — В рамках этой акции проезд для медработников поликлиники № 3 будет бесплатным.

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По словам представителя перевозчика Михаила Большова, сейчас маршрут № 55, о котором идет речь в обращении, проходит по улице Часовой, через Печатников до улицы Бердышева. Но на Гидромонтажную, где находится поликлиника, транспорт не заезжает.

— Если маршрут изменить, пустить через Гидромонтажную, через поликлинику, он практически охватывает две трети территории ОбьГЭС, — объяснил он. — Соответственно, врач в любой момент, если у них сломалась машина или заболел водитель, может сесть на маршрутку, которая ходит с интервалом 10 минут, и доехать до любой остановки на ОбьГЭС, чтобы попасть к пациенту.

Михаил Большов подчеркнул, что врачи будут ездить в маршрутке бесплатно — для этого им нужно будет лишь показать удостоверение.

Главный врач поликлиники № 3 Александр Осадчий поддержал инициативу перевозчика, правда, по его словам, не совсем понятно, как врачи смогут воспользоваться этим предложением. Ведь медикам часто нужно ездить к больным в экипировке, а это, предположил он, может смутить пассажиров. Александр Осадчий рассказал, что сейчас поликлинике предлагают помощь несколько волонтеров в рамках проекта «Везу врача» — так добираться до пациентов намного удобнее.

— Я его, конечно, поддерживаю, потому что это, конечно, какой-то шаг навстречу докторам и так далее, — оценил Александр Осадчий инициативу перевозчика. — Может быть, если изменить маршрут, то врачи смогут до работы и с работы по нему ездить бесплатно или со скидкой. Это тоже будет большая помощь.

По словам Михаила Большова, он также принимает участие в проекте «Везу врача» — для этого выделил две «Газели» с водителями, чтобы они возили медиков именно к пациентам.

НГС отправил запрос в мэрию по поводу возможности изменения маршрута перевозчика.

Кроме него в проекте помощи врачам уже принимают участие десятки новосибирцев. Медиков возят даже бизнесмены и политики.

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маршруткиобщественный транспортврач поликлиники
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