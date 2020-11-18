Перевозчик попросил мэрию изменить маршрут — он хочет бесплатно возить новосибирских врачей

Новосибирский перевозчик попросил мэрию изменить схему маршрутки № 55 , чтобы можно было возить врачей до поликлиники. Медикам проезд в ней хотят сделать бесплатным.



— Мы готовы обеспечить постоянную перевозку врачей поликлиники № 3 , расположенной на улице Гидромонтажная, 47, практически по всей территории микрорайона ОбьГЭС к месту нахождения их пациентов, — говорится в обращении компании ЛОТиОС начальнику департамента транспорта мэрии Роману Дронову. — В рамках этой акции проезд для медработников поликлиники № 3 будет бесплатным.