Перевозчик попросил мэрию изменить маршрут — он хочет бесплатно возить новосибирских врачей

Новосибирский перевозчик попросил мэрию изменить схему маршрутки
— Мы готовы обеспечить постоянную перевозку врачей поликлиники
По словам представителя перевозчика Михаила Большова, сейчас маршрут
— Если маршрут изменить, пустить через Гидромонтажную, через поликлинику, он практически охватывает две трети территории ОбьГЭС, — объяснил он. — Соответственно, врач в любой момент, если у них сломалась машина или заболел водитель, может сесть на маршрутку, которая ходит с интервалом 10 минут, и доехать до любой остановки на ОбьГЭС, чтобы попасть к пациенту.
Михаил Большов подчеркнул, что врачи будут ездить в маршрутке бесплатно — для этого им нужно будет лишь показать удостоверение.
Главный врач поликлиники
— Я его, конечно, поддерживаю, потому что это, конечно, какой-то шаг навстречу докторам и так далее, — оценил Александр Осадчий инициативу перевозчика. — Может быть, если изменить маршрут, то врачи смогут до работы и с работы по нему ездить бесплатно или со скидкой. Это тоже будет большая помощь.
По словам Михаила Большова, он также принимает участие в проекте «Везу врача» — для этого выделил две «Газели» с водителями, чтобы они возили медиков именно к пациентам.
НГС отправил запрос в мэрию по поводу возможности изменения маршрута перевозчика.
Кроме него в проекте помощи врачам уже принимают участие десятки новосибирцев. Медиков возят даже бизнесмены и политики.