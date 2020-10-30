Будут дальше стоять на остановках: мэрия не решила, какие автобусы нужно перевести на муниципальный контракт

Новосибирские автобусы не будут переходить на муниципальный контракт в этом году — первые маршруты по новой системе могут запустить только через пару лет.



Предполагается, что переход автобусов на муниципальный контракт избавит пассажиров от простоев транспорта на остановках. Перевозчики будут получать фиксированную плату от мэрии за организацию перевозок пассажиров — следовательно, не будут гнаться за пассажирами.

