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Будут дальше стоять на остановках: мэрия не решила, какие автобусы нужно перевести на муниципальный контракт

Новая система заработает только через два года

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Пока автобусы будут ездить по старой системе

Пока автобусы будут ездить по старой системе

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Новосибирские автобусы не будут переходить на муниципальный контракт в этом году — первые маршруты по новой системе могут запустить только через пару лет.

Предполагается, что переход автобусов на муниципальный контракт избавит пассажиров от простоев транспорта на остановках. Перевозчики будут получать фиксированную плату от мэрии за организацию перевозок пассажиров — следовательно, не будут гнаться за пассажирами.

— В качестве пилотного проекта с марта 2020 года переведен на контрактную систему автобусный маршрут № 54 (МКП «ПАТП-4»), — ответили на запрос НГС в пресс-центре мэрии. — До конца 2020 года не планируется перевод других маршрутов на муниципальный контракт.

Как объяснили в мэрии, уже разработаны документы для поэтапного перехода на систему муниципальных контрактов. Но когда именно и какие маршруты всё-таки будут переходить на новую систему работы — в мэрии не уточнили.

— Внесенные изменения в 220-ФЗ разрешили продлить перевод маршрутов на контрактную систему до июля 2022 года, — уточнили в пресс-центре мэрии.

В марте заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Владимир Кондауров рассказывал, что маршруты, которые перейдут на муниципальный контракт, определятся через полгода (то есть примерно к сентябрю). А на новую систему работы все городские маршруты автобусов должны перейти за несколько лет — после того, как закончатся их действующие договоры.

Но пока в Новосибирске только один маршрут перевели на муниципальный контракт — тот, о котором говорится в ответе мэрии. С 1 марта по новой системе работает маршрут № 54 (вокзал Новосибирск-Главный — улица Твардовского). С МКП «ПАТП-4» заключили контракт на 9 месяцев. Сумма муниципального контракта — 65 миллионов рублей. Цена контракта зависит от протяженности маршрута, типа автобусов, цен на топливо. Также в прошлом году власти заявляли, что в ближайшее время город избавят от маршруток.

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