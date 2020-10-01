Через дворы в центре Новосибирска пустили объездную дорогу из-за стройки — жители попытались огородиться блоками

В Новосибирске через дворы нескольких домов на улицах Ленина и Дмитрия Шамшурина пустили в объезд транспорт. Жители домов попытались бороться с автомобилистами, которые поменяли дорогу из-за перекопанной проезжей части по Дмитрия Шамшурина.



— Говорят, это подводят коммуникации к новому жилому комплексу «Оникс», который строится на Дмитрия Шамшурина, 33 , и там всё перекопали. Поэтому по Шамшурина проехать в сторону Комсомольского проспекта уже нельзя. И вот автомобильное двустороннее движение пустили между домами № 10 и 12 по Шамшурина и между домом на Ленина, 55 и администрацией Центрального округа. Под окнами пробки вечные, машины гудят. Паркуются постоянно во дворах. А тут же ещё дети постоянно играют и мамы с колясками ходят. Жильцы пишут письма во всевозможные инстанции, чтобы в другом месте проезд сделали, но всё без толку. И, когда всё это начиналось, никаких предупреждений, объявлений жителям никто не сделал. И знаков дорожных никаких не повесили: как висел раньше «кирпич», так и висит, а под него все едут, — рассказала корреспонденту НГС Наталья, жительница дома по Ленина, 55 .