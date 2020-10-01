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Через дворы в центре Новосибирска пустили объездную дорогу из-за стройки — жители попытались огородиться блоками

Водители продолжают ездить через дворы, так как другого короткого пути нет

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Из-за стройки на улице Дмитрия Шамшурина проезжую часть временно проложили по жилым дворам

Из-за стройки на улице Дмитрия Шамшурина проезжую часть временно проложили по жилым дворам

В центре Новосибирска через дворы пустили объезд из-за стройки

В Новосибирске через дворы нескольких домов на улицах Ленина и Дмитрия Шамшурина пустили в объезд транспорт. Жители домов попытались бороться с автомобилистами, которые поменяли дорогу из-за перекопанной проезжей части по Дмитрия Шамшурина.

— Говорят, это подводят коммуникации к новому жилому комплексу «Оникс», который строится на Дмитрия Шамшурина, 33, и там всё перекопали. Поэтому по Шамшурина проехать в сторону Комсомольского проспекта уже нельзя. И вот автомобильное двустороннее движение пустили между домами № 10 и 12 по Шамшурина и между домом на Ленина, 55 и администрацией Центрального округа. Под окнами пробки вечные, машины гудят. Паркуются постоянно во дворах. А тут же ещё дети постоянно играют и мамы с колясками ходят. Жильцы пишут письма во всевозможные инстанции, чтобы в другом месте проезд сделали, но всё без толку. И, когда всё это начиналось, никаких предупреждений, объявлений жителям никто не сделал. И знаков дорожных никаких не повесили: как висел раньше «кирпич», так и висит, а под него все едут, — рассказала корреспонденту НГС Наталья, жительница дома по Ленина, 55.

Жители даже выставили бетонные блоки, чтобы огородить часть дороги.

Жители недовольны новой дорожной ситуацией

Жители недовольны новой дорожной ситуацией

Видео: Сергей, читатель НГС

В мэрии ответили на запрос НГС и пояснили, что в этом месте проводятся «земляные работы по прокладке наружных сетей теплоснабжения с устройством колодца» для нового строящегося 24-этажного здания.

— Схема организации движения согласована управлением автомобильных дорог мэрии города Новосибирска с учетом существующей сети дорог, места проведения работ и постоянной дислокации дорожных знаков, объезд закрытого участка не предусмотрен. Соответствие и наличие дорожных знаков, указанных на схеме, — в обязанностях производителя работ, — пояснили в пресс-центре мэрии.

Директор компании «Тепломастер», которая является подрядчиком работ, Игорь Донец, пояснил корреспонденту НГС, что установили все необходимые дорожные знаки согласно схеме ГУБО мэрии Новосибирска.

— Я заплатил 250 тысяч за установку этих знаков. Согласно схеме поставили. Что тупики там, таблички информационные всякие, всё есть. А «кирпич», по-моему, уже сняли, люди там напрямую ездят, — пояснил Игорь Донец.

ЖК «Оникс» строит компания ООО Специализированный застройщик «Камея».

— Могу сказать, что мы стараемся ускорить работы всеми возможными способами и избавить людей от неудобства, — добавил к комментарию подрядчика коммерческий директор «Камеи» Алексей Баев.

В городской администрации добавили, что строительные работы планируется завершить 2 октября, после чего движение по улице Дмитрия Шамшурина будет восстановлено.

Нелепости на дорогах Новосибирска встречаются регулярно. В конце июня НГС рассказал об односторонней улице Пархоменко, из которой сделали двухстороннюю, но соответствующие знаки поставить забыли.

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стройкаперекопанная улица
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