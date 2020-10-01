Через дворы в центре Новосибирска пустили объездную дорогу из-за стройки — жители попытались огородиться блоками

В центре Новосибирска через дворы пустили объезд из-за стройки
В Новосибирске через дворы нескольких домов на улицах Ленина и Дмитрия Шамшурина пустили в объезд транспорт. Жители домов попытались бороться с автомобилистами, которые поменяли дорогу из-за перекопанной проезжей части по Дмитрия Шамшурина.
— Говорят, это подводят коммуникации к новому жилому комплексу «Оникс», который строится на Дмитрия
Жители даже выставили бетонные блоки, чтобы огородить часть дороги.
Видео: Сергей, читатель НГС
В мэрии ответили на запрос НГС и пояснили, что в этом месте проводятся «земляные работы по прокладке наружных сетей теплоснабжения с устройством колодца» для нового строящегося
— Схема организации движения согласована управлением автомобильных дорог мэрии города Новосибирска с учетом существующей сети дорог, места проведения работ и постоянной дислокации дорожных знаков, объезд закрытого участка не предусмотрен. Соответствие и наличие дорожных знаков, указанных на схеме, — в обязанностях производителя работ, — пояснили в пресс-центре мэрии.
Директор компании «Тепломастер», которая является подрядчиком работ, Игорь Донец, пояснил корреспонденту НГС, что установили все необходимые дорожные знаки согласно схеме ГУБО мэрии Новосибирска.
— Я заплатил 250 тысяч за установку этих знаков. Согласно схеме поставили. Что тупики там, таблички информационные всякие, всё есть. А «кирпич», по-моему, уже сняли, люди там напрямую ездят, — пояснил Игорь Донец.
ЖК «Оникс» строит компания ООО Специализированный застройщик «Камея».
— Могу сказать, что мы стараемся ускорить работы всеми возможными способами и избавить людей от неудобства, — добавил к комментарию подрядчика коммерческий директор «Камеи» Алексей Баев.
В городской администрации добавили, что строительные работы планируется завершить
Нелепости на дорогах Новосибирска встречаются регулярно. В конце июня НГС рассказал об односторонней улице Пархоменко, из которой сделали двухстороннюю, но соответствующие знаки поставить забыли.